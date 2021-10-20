BİM'in 22 Ekim 2021 aktüel ürünlerinde neler var?

BİM market, uygun ve kaliteli ürün sunma hizmeti ile müşterilerinin isteklerine kulak vererek onlar için her hafta salı ve çarşamba günleri indirimli aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine sunuyor. Severek takip edilen indirimli aktüel ürünlerin olduğu bu günleri, müşteriler kaçırmıyor.

BİM bu haftanın ikinci aktüel ürünler kataloğunu ise 22 Ekim Cuma günü müşterilerine sunuyor. Birçok çeşit barındıran geniş yelpazede ürüne sahip BİM market, özellikle müşterilerin isteği doğrultusunda ürünler hazırlamaya özen gösteriyor. Bu ürünlerin içerisinde elektronik aletlerden, meyve sebzeye, temel besin ihtiyaçlarından ev tekstili ürünlere tüm gıda, mutfak, kişisel bakım, elektronik ve ev tekstili gibi ihtiyaçlara yönelik ürünler sunuyor.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan BİM market, en kaliteli ürünleri en ekonomik fiyatlarla sunmasıyla müşterilerine kazançlı alışveriş imkanı sağlıyor.

BİM market 22 Ekim Cuma Aktüel Ürünler Kataloğu'na ulaşmak için tıklayınız!