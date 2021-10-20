İstanbul 18°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk ve Rus kuru yük gemileri çarpıştı
Boğaz'da 2.kaza meydana geldi: Türk...

BİM'in 22 Ekim 2021 aktüel ürünlerinde neler var?

BİM market, 22 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Müşterilerinin istekleri doğrultusunda indirimli aktüel ürünleri her hafta yayınlayan BİM'de bu hafta neler var? Konuyla alakalı tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

20 Ekim 2021 Çarşamba 22:52
BİM'in 22 Ekim 2021 aktüel ürünlerinde neler var?
Takip Et:

BİM market, uygun ve kaliteli ürün sunma hizmeti ile müşterilerinin isteklerine kulak vererek onlar için her hafta salı ve çarşamba günleri indirimli aktüel ürünler kataloğunu müşterilerine sunuyor. Severek takip edilen indirimli aktüel ürünlerin olduğu bu günleri, müşteriler kaçırmıyor. 

BİM bu haftanın ikinci aktüel ürünler kataloğunu ise 22 Ekim Cuma günü müşterilerine sunuyor. Birçok çeşit barındıran geniş yelpazede ürüne sahip BİM market, özellikle müşterilerin isteği doğrultusunda ürünler hazırlamaya özen gösteriyor. Bu ürünlerin içerisinde elektronik aletlerden, meyve sebzeye, temel besin ihtiyaçlarından ev tekstili ürünlere tüm gıda, mutfak, kişisel bakım, elektronik ve ev tekstili gibi ihtiyaçlara yönelik ürünler sunuyor.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan BİM market, en kaliteli ürünleri en ekonomik fiyatlarla sunmasıyla müşterilerine kazançlı alışveriş imkanı sağlıyor. 

BİM market 22 Ekim Cuma Aktüel Ürünler Kataloğu'na ulaşmak için tıklayınız! 

 


Son Güncelleme: 20.10.2021 22:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bim Aktüel ürünler Kataloğu 22 EkimBim Aktüel ürünler 2021
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Squid Game ne demek, anlamı nedir? Squid Game oyunu nasıl oynanır?
Squid Game ne demek, anlamı nedir? Squid Game oyunu nasıl oynanır?
Güneş Fırtınası nedir, nasıl oluşur, belirtileri ne? 2021 Güneş Fırtınası ne zaman gerçekleşecek?
Güneş Fırtınası nedir, nasıl oluşur, belirtileri ne? 2021 Güneş Fırtınası ne zaman gerçekleşecek?
E-devlet üzerinden mahkemesiz ad soyad değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ad soyad değişikliği yapma ekranı
E-devlet üzerinden mahkemesiz ad soyad değişikliği nasıl yapılır? E-devlet ad soyad değişikliği yapma ekranı
Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart ne zaman çıkacak, hangi illerde, nerelerde geçerli olacak? PTT Türkiye Kart başvurusu nasıl yapılır?
Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart ne zaman çıkacak, hangi illerde, nerelerde geçerli olacak? PTT Türkiye Kart başvurusu nasıl yapılır?
Telegram indirim ve fırsat kanalları 2021 - Telegram’da indirim kuponu ve kampanya grupları
Telegram indirim ve fırsat kanalları 2021 - Telegram’da indirim kuponu ve kampanya grupları
BİM 8 Ekim 2021'de hangi ürünleri getiriyor? Aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM 8 Ekim 2021'de hangi ürünleri getiriyor? Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Popüler Haberler

BİM'in 22 Ekim 2021 aktüel ürünlerinde neler var?
2021 yılında final yapacak ve yayın hayatına devam edecek diziler hangileri?
21 Ekim 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 21 Ekim Perşembe at yarışı programı
TJK 20 Ekim 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
20 Ekim 2021 Çarşamba evde bakım maaşı yattı mı, yatan iller hangileri?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 17 Ekim 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Nöbetçi Noter 17 Ekim 2021 Pazar açık noterler listesi - 17 Ekim 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Kıbrıs : Zafere Doğru ( Bir Zamanlar Kıbrıs ) dizisinin yeni sezonu ne zaman? Dizinin yeni sezonunun tarihi belli oldu
Kendi işinin sahibi olmak isteyenlere müjde!! iş sahibi olmak isteyenlere tam 200 bin TL kredi imkanı!!!
14 Ekim 2021 Perşembe televizyonda hangi diziler ve programlar var? Bugünkü TV yayın akışı nedir?
Sayısız faydası bulunan avokadonun zararları ortaya çıktı! Avokadonun zararları nedir?
şekerbank tarım ve çiftçi kredisi faiz oranları Temmuz 2021
Sigorta işveren maliyeti hesaplama işlemleri nasıl yapılır? 2021 SGK işveren maliyet hesabı
Telefon bataryasının ömrü nasıl uzatılır? 1 Temmuz 2021 Perşembe
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.