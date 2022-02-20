Bimeks müşteri hizmetlerinin telefon numarası ne? Bimeks müşteri hizmetlerine nasıl bağlanabilirim?

Bimeks gibi müşterisi fazla olan pek çok firmanın çağrı merkezlerine bağlanılması veya çağrı merkezinin numarasını bulabilmek her zaman basit olmamaktadır. Bazen Bimeks çağrı merkezlerine bağlanılabilirken bir süre beklemenize gerek olunabiliyor. Müşteri temsilcileri hatlarda oluşan çağrı yoğunluğuna göre kesinlikle sizlere dönüş sağlayacak, şikayet ve sorunlarınızla ilgilenecektir. Bimeks l çağrı merkezlerine bağlanabilmek için aşağıda yer alan iletişim ile bağlantı kurarak destek isteyebilirsiniz.

Kullanıcıların en çok karşılaştığı sorundan birisi olan ürün iadesi, hatalı ürün, üründe gecikme yaşama gibi sorunlar olmaktadır.

Bimeks çağrı merkezi iletişim numarası: 0850 222 50 22

Kendi kendinize çözüm bulamadığınız zamanlarda Bimeks çağrı merkezlerinden destek istemek en mantıklı seçenekler arasındadır.

Aşağıdaki bağlantıyla çağrı merkezine erişebilir, şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

Bimeks İletişim Formu