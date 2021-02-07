BİM'e gelen Philips GC2990 ütü nasıl, alınır mı?

Philips GC 2990 ütüler, 19 Ekim günü itibari ile BİM mağazalarında raflarda yerini alacak olan aktüel ürünlerden biri. 149 Türk Lirası olan Philips GC2990'ın ütü özellikleri, ütü ihtiyacı olanların araştırdığı bir ürün haline geldi.
BİM’de satılacak olan Philips GC2990 ütünün özellikleri
Kırışıklıkları daha hızlı giderme: ve 2300 W 40 g / dakikaya kadar sürekli güçlü buhar 2300 Watt
40 gram / dakika sürekli buhar
320 ml su haznesi
SteamGlide tabanla üstün kayma özelliği
Su damlatmama özelliği
Daha kolay ütüleme: Uzun 2,5m güç kablosu ve damla durdurma sistemi
2 yıl garanti
BİM satış fiyatı: 149 Türk Lirası
Son Güncelleme: 07.02.2021 22:03