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BİM'e gelen Philips GC2990 ütü nasıl, alınır mı?

BİM'de satışa çıkarılacak olan Philips GC2990 ütünün nasıl olduğu merak konusu oldu? BİM'de yerini alacak olan Philips GC2990 ütünün özellikleri ve performansının nasıl olduğu pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı.

07 Şubat 2021 Pazar 22:03
BİM'e gelen Philips GC2990 ütü nasıl, alınır mı?
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Philips GC 2990 ütüler, 19 Ekim günü itibari ile BİM mağazalarında raflarda yerini alacak olan aktüel ürünlerden biri. 149 Türk Lirası olan Philips GC2990'ın ütü özellikleri, ütü ihtiyacı olanların araştırdığı bir ürün haline geldi.

BİM’de satılacak olan Philips GC2990 ütünün özellikleri

Kırışıklıkları daha hızlı giderme: ve 2300 W 40 g / dakikaya kadar sürekli güçlü buhar 2300 Watt

40 gram / dakika sürekli buhar

140 gram çok buhar

320 ml su haznesi

SteamGlide tabanla üstün kayma özelliği

Su damlatmama özelliği

Daha kolay ütüleme: Uzun 2,5m güç kablosu ve damla durdurma sistemi

2 yıl garanti

BİM satış fiyatı: 149 Türk Lirası



Son Güncelleme: 07.02.2021 22:03
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Anahtar Kelimeler:
BİMPhilipsütü
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