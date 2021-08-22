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BİM'den inanılmaz fırsatlar! 24 Ağustos 2021 BİM ürünleri

Her hafta birbirinden uygun fiyatlı ürünleri satışa sunan BİM, bu haftaki indirimli ürünler listesini de yayınladı. Bin bir çeşit ürünü uygun fiyatla satışa sunacak market, bu fırsat kaçmaz dedirtti! İşte ürünler…

22 Ağustos 2021 Pazar 23:05
BİM'den inanılmaz fırsatlar! 24 Ağustos 2021 BİM ürünleri
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Her hafta birbirinden uygun fiyatlı ve çeşit çeşit ürün ile müşterilerinin karşısına çıkan ve ihtiyaçlarını karşılayan BİM marketlerde bu hafta yine birbirinden uygun fiyatlı çeşit çeşit ürünlerini satış sunuyor. Uygun fiyatlar ile ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaş ise BİM marketlerde satışa sunulacak ürünleri her hafta büyük bir heyecan ile bekliyor ve takip ediyor. Peki, bu hafta BİM marketlerde hangi ürünler ne kadara satışa sunulacak? İşte BİM marketlerde 24 Ağustos 2021 Salı gününde satışa sunulacak birbirinden uygun fiyatlı çeşit çeşit ürünlerin listesi…

BİM 24 Ağustos 2021 günü satılacak ürünler:

  • Bayan üçlü Bralet Slip Şort Takımı 49,90 TL
  • Çocuk Büstiyer Slip Takımı 22,90 TL
  • Comfort Family Erkek Garson Slip 9,90 TL
  • Comfort Family Kız Çocuk Slip 2’li 9,90 TL
  • Bayan üçlü Bambu Bato Slip 17,90 TL
  • Comfort Family Kadın Bambu Atlet 11,90 TL
  • Comfort Family Kız ve Erkek Çocuk Atlet 9,90 TL
  • Comfort Family Kız ve Erkek Çocuk Garson Atlet 9,90 TL
  • Bayan üçlü Bambu Slip 9,90 TL
  • Bay Dijital Baskılı Boxer 18,90 TL
  • Kız Çocuk Pamuklu Diz Altı Çorap 4,95 TL
  • Comfort Family Erkek Çocuk Soket Çorap ikili 6,90 TL
  • Comfort Family Kız Çocuk Desenli Külotlu Çorap 9,90 TL
  • Comfort Family Kız ve Erkek Çocuk Patik Çorap üçlü 7,90 TL
  • Comfort Family Çocuk Soket Çorap üçlü 9,90 TL
  • Comfort Family Kız ve Erkek Çocuk Patik Çorap beşli 12,90 TL
  • Çocuk Dondurma Desenli Soket Çorap 3,95 TL
  • Penti Bayan Pantolon Çorabı 4,50 TL
  • Penti Bayan Külotlu Çorap 7,90 TL
  • Nivea Yüz Temizleme Jeli 150 ml 22,90 TL
  • Nivea Canlandırıcı Tonik 200 ml 18,90 TL
  • Gliss Saç Maskesi 300 ml 19,90 TL
  • Silikon Ponponlu Sırt Çantası 26,90 TL
  • Ledalet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 34,90 TL
  • Lionesse Saç Fırçası 9,90 TL
  • Dermokil Çocuk Diş Fırçası ve Diş Macunu 9,90 TL
  • Naturalove İsitiridye Toka 9,90 TL
  • Naturalove Deniz Kabuğu Toka 19,90 TL
  • -  Pil Şarj Aleti ve dört Pil 89,90 TL
  • Duracell AAA İnce Pil onlu 26,90 TL
  • Duracell AA İnce Pil onlu 26,90 TL
  • Duracell AA Şarjlı Kalem Pil ikili 1300 mAh 24,90 TL
  • Duracell AAA Şarjlı İnce Pil ikili 750 mAh 24,90 TL
  • Kozan Süzme Çiçek Balı 1000 gr 34,90 TL
  • Altınkılıç Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 gr 24,90 TL
  • Kaanlar Tam Yağlı Maraş Peyniri 500 gr 29,90 TL
  • Peysan Kahvaltı Paketi 3×150 gr 19,90 TL
  • Kerem Labne Peyniri 3×180 gr 19 TL
  • Erpiliç Piliç Parmak Köfte 500 gr 11,90 TL
  • Polonez Hindi Burger 240 gr 8,90 TL
  • Maret Dana Kangal Sucuk 500 gr 28,90 TL
  • Cihan İri Salamura Tuz 3000 gr 3,50 TL
  • Danet Dana Dilim Salam 150 gr 8,90 TL
  • Lezita Dilimli Piliç Salam 150 gr 4,50 TL
  • Lezita Piliç Çıtır Kıtır Fileto 270 gr 9,90 TL
  • İlkgün Reçel Çeşitleri 1000 gr 11,50 TL
  • Cardella Makana Çeşitleri 500 gr 2,50 TL
  • Aynes Kolajenli Süt 180 ml 2,50 TL
  • Sek Quark Meyveli Yoğurt 140 gr 5,90 TL
  • Efor Üzüm Sirkesi 2 L 7,90 TL
  • Fıçı yüzde 100 Nar Ekşisi 250 ml 14,90 TL
  • Aslı Dondurulmuş Peynirli Su Böreği 800 gr 22,90 TL
  • Mutfağım Dondurulmuş Elma Dilim Patates 500 gr 3,50 TL
  • Superfresh Dondurulmuş 4 Peynirli Taş Fırın Pizza 340 gr 14,90 TL

Son Güncelleme: 22.08.2021 23:05
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Bim 24 Ağustos ürünleriBim Aktüel ürünler
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