BİM'den inanılmaz fırsatlar! 24 Ağustos 2021 BİM ürünleri

BİM 24 Ağustos 2021 günü satılacak ürünler:
- Bayan üçlü Bralet Slip Şort Takımı 49,90 TL
- Çocuk Büstiyer Slip Takımı 22,90 TL
- Comfort Family Erkek Garson Slip 9,90 TL
- Comfort Family Kız Çocuk Slip 2’li 9,90 TL
- Bayan üçlü Bambu Bato Slip 17,90 TL
- Comfort Family Kadın Bambu Atlet 11,90 TL
- Comfort Family Kız ve Erkek Çocuk Atlet 9,90 TL
- Comfort Family Kız ve Erkek Çocuk Garson Atlet 9,90 TL
- Bayan üçlü Bambu Slip 9,90 TL
- Bay Dijital Baskılı Boxer 18,90 TL
- Kız Çocuk Pamuklu Diz Altı Çorap 4,95 TL
- Comfort Family Erkek Çocuk Soket Çorap ikili 6,90 TL
- Comfort Family Kız Çocuk Desenli Külotlu Çorap 9,90 TL
- Comfort Family Kız ve Erkek Çocuk Patik Çorap üçlü 7,90 TL
- Comfort Family Çocuk Soket Çorap üçlü 9,90 TL
- Comfort Family Kız ve Erkek Çocuk Patik Çorap beşli 12,90 TL
- Çocuk Dondurma Desenli Soket Çorap 3,95 TL
- Penti Bayan Pantolon Çorabı 4,50 TL
- Penti Bayan Külotlu Çorap 7,90 TL
- Nivea Yüz Temizleme Jeli 150 ml 22,90 TL
- Nivea Canlandırıcı Tonik 200 ml 18,90 TL
- Gliss Saç Maskesi 300 ml 19,90 TL
- Silikon Ponponlu Sırt Çantası 26,90 TL
- Ledalet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 34,90 TL
- Lionesse Saç Fırçası 9,90 TL
- Dermokil Çocuk Diş Fırçası ve Diş Macunu 9,90 TL
- Naturalove İsitiridye Toka 9,90 TL
- Naturalove Deniz Kabuğu Toka 19,90 TL
- - Pil Şarj Aleti ve dört Pil 89,90 TL
- Duracell AAA İnce Pil onlu 26,90 TL
- Duracell AA İnce Pil onlu 26,90 TL
- Duracell AA Şarjlı Kalem Pil ikili 1300 mAh 24,90 TL
- Duracell AAA Şarjlı İnce Pil ikili 750 mAh 24,90 TL
- Kozan Süzme Çiçek Balı 1000 gr 34,90 TL
- Altınkılıç Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 gr 24,90 TL
- Kaanlar Tam Yağlı Maraş Peyniri 500 gr 29,90 TL
- Peysan Kahvaltı Paketi 3×150 gr 19,90 TL
- Kerem Labne Peyniri 3×180 gr 19 TL
- Erpiliç Piliç Parmak Köfte 500 gr 11,90 TL
- Polonez Hindi Burger 240 gr 8,90 TL
- Maret Dana Kangal Sucuk 500 gr 28,90 TL
- Cihan İri Salamura Tuz 3000 gr 3,50 TL
- Danet Dana Dilim Salam 150 gr 8,90 TL
- Lezita Dilimli Piliç Salam 150 gr 4,50 TL
- Lezita Piliç Çıtır Kıtır Fileto 270 gr 9,90 TL
- İlkgün Reçel Çeşitleri 1000 gr 11,50 TL
- Cardella Makana Çeşitleri 500 gr 2,50 TL
- Aynes Kolajenli Süt 180 ml 2,50 TL
- Sek Quark Meyveli Yoğurt 140 gr 5,90 TL
- Efor Üzüm Sirkesi 2 L 7,90 TL
- Fıçı yüzde 100 Nar Ekşisi 250 ml 14,90 TL
- Aslı Dondurulmuş Peynirli Su Böreği 800 gr 22,90 TL
- Mutfağım Dondurulmuş Elma Dilim Patates 500 gr 3,50 TL
- Superfresh Dondurulmuş 4 Peynirli Taş Fırın Pizza 340 gr 14,90 TL
Son Güncelleme: 22.08.2021 23:05