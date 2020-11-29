BİM'de satılan Lezita kova tavuk fiyatı kaç TL? Çıtır kova pişirme tarifi?

BİM mağazalarında satışa sunulan Lezita marka kova tavuk fiyatı merak ediliyor. Uygun fiyatlarla vatandaşın ilgisini çeken BİM mağazalarında Lezita marka kova tavukların fiyatı araştırılmaya devam ediliyor.
BİM Lezita Çıtır Tavuk Nasıl Pişirilir?
Lezita çıtır tavukları 850 gr olmak üzerde kovalarda satılıyor. Donmuş halde satılan tavuğu yemeden öne ısıtmanız yeterli olacaktır. Fırına vermeden önce üzerine hafif bir yağ sürerek belirtilen sürede pişirerek yiyebilirsiniz.
Lezita çıtır kova tavukların fiyatı 24 Türk Lirasıdır.
Son Güncelleme: 29.11.2020 22:48