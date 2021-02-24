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BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör kullanıcı yorumları

Okurlarımızın merakla takip ettikleri BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör kullanıcı yorumları haberini biz de incelemeye devam ediyoruz. En yeni ayrıntılarıyla 24 Şubat 2021 tarihli haberimizde kaleme aldığımız gelişmeleri okuyarak siz de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

24 Şubat 2021 Çarşamba 17:29
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör kullanıcı yorumları
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Öncelikle bu yağlı radyatör satın alındığında yanlış tercih ile alınmakta ve kullanılamamaktadır. Bu ürünler anlık ısıtıcılar değildir. Bunu tek bir ısıtıcı göbeği olarak düşünün. Uzun süreli ek ısıtma için kullanılabilir. Çocukları veya bebekleri yıkarken ortamı ısıtmak istiyorsanız, küçük bir alanı hızlı bir şekilde ısıtmak istiyorsanız, fanlı ısıtıcıya göz atın.

Radyatör 1 saatte 2 kW / h elektrik tüketir. Yani saatte yaklaşık 1 TL elektrik tüketiyor. Eco ortamda elektrik tüketimi aylık 40-50 TL civarındadır. Dış sıcaklığı 10 derece olan tamamen yalıtılmış bir ev ve Yalıtımsız ev, geniş oda, soğuk iklim gibi koşullar için kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu gibi durumlarda elektrik tüketimi önemli ölçüde artar. Tüketim, klimanın ısıtma işleviyle aynıdır.

Ürünün en önemli avantajı yangın tehlikesi oluşturmamasıdır. Dolayısıyla çocuk olan çevrede bir tehdit oluşturmuyor. Elektrik tüketimi diğer ısıtıcılara göre daha makuldür. Hemen soğumaması daha verimli ısıtma sağlar.



Son Güncelleme: 24.02.2021 17:29
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RadyatörKumtelBİM
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