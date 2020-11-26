İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin çalışmaları tamamlandı
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin...

BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl alınır mı? Kumtel yağlı radyatör inceleme ve kullanıcı yorumları

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl alınır mı? Kumtel yağlı radyatör inceleme ve kullanıcı yorumları konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlanan haberimize göz atarak, BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl alınır mı? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

26 Kasım 2020 Perşembe 17:05
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl alınır mı? Kumtel yağlı radyatör inceleme ve kullanıcı yorumları
Takip Et:

Öncelikle bu yağlı radyatör satın alındığında yanlış tercih ile alınmakta ve kullanılamamaktadır. Bu ürünler anlık ısıtıcılar değildir. Bunu tek bir ısıtıcı göbeği olarak düşünün. Uzun süreli ek ısıtma için kullanılabilir. Çocukları veya bebekleri yıkarken ortamı ısıtmak istiyorsanız, küçük bir alanı hızlı bir şekilde ısıtmak istiyorsanız, fanlı ısıtıcıya göz atın.


Radyatör 1 saatte 2 kW / h elektrik tüketir. Yani saatte yaklaşık 1 TL elektrik tüketiyor. Eco ortamda elektrik tüketimi aylık 40-50 TL civarındadır. Dış sıcaklığı 10 derece olan tamamen yalıtılmış bir ev ve Yalıtımsız ev, geniş oda, soğuk iklim gibi koşullar için kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu gibi durumlarda elektrik tüketimi önemli ölçüde artar. Tüketim, klimanın ısıtma işleviyle aynıdır.

Ürünün en önemli avantajı yangın tehlikesi oluşturmamasıdır. Dolayısıyla çocuk olan çevrede bir tehdit oluşturmuyor. Elektrik tüketimi diğer ısıtıcılara göre daha makuldür. Hemen soğumaması daha verimli ısıtma sağlar.



Son Güncelleme: 26.11.2020 17:05
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RadyatörKumtelBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taciz ve tecavüze uğradı, annesini inandıramadı:
Taciz ve tecavüze uğradı, annesini inandıramadı: "Sen yaparsın, o yapmaz"
İzmir'de küfür kavgası kanlı bitti
İzmir'de küfür kavgası kanlı bitti
Antalya'da korkunç olay! 3 kişi öldü, yakınları sinir krizi geçirdi
Antalya'da korkunç olay! 3 kişi öldü, yakınları sinir krizi geçirdi
Takla atan araçtan savrulan sürücü evin çatısına düştü
Takla atan araçtan savrulan sürücü evin çatısına düştü
Efsane futbolcu Armando Maradona hayatını kaybetti
Efsane futbolcu Armando Maradona hayatını kaybetti
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer alacak dizi, film ve belgesel içerikleri
Aralık 2020 Netflix Türkiye'de yer alacak dizi, film ve belgesel içerikleri

Popüler Haberler

BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl alınır mı? Kumtel yağlı radyatör inceleme ve kullanıcı yorumları
Eminevim kimler faydalanabilir? 2020 Eminevim ile konut taksitleri ne kadar?
Sol Yanım konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 26 Kasım 2020 Perşembe
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası Temel ihtiyaç kredisi nasıl alınır?
En iyi psikolojik gerili filmleri ve konuları 2020
Asgari geçim indirimi nedir, kimlere verilir? 2020
Çin aşısı ve Alman aşısı arasında ne fark var? Hangisi güvenilir?
Emanet dizisi Cansu (Rüya Coriç) kimdir?
Aramızda Kalsın dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Aramızda Kalsın dizisi nerede çekildi?
Kuruluş Osman neden yayınlanmadı, neden yok? ATV Kuruluş Osman’ın yeni bölümü ne zaman?
KPSS P124 puan türü nedir, nasıl hesaplanır? KPSS P124 ne işe yarar?
Youtube'da nasıl yapılır videoları çeken en başarılı 5 Youtube kanalı!
Gratis Mor Perşembe indirimli ürünler kampanyası
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl kullanılmalıdır? Yağlı ciltlere Fondöten kullanmak için öneriler!
Emekliye aile yardımı verilecek mi? Kim ne kadar aile yardımı alacak?
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Kış lastiği takmayanlara ne kadar ceza kesilir? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği uygulaması tarihleri tarihleri
Bim'de satılan Fakir Vienta blender nasıl, alınır mı? Fakir Vienta blender kullanıcı yorumları
Türkiye illerinin plaka numaraları ve il telefon kodları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.