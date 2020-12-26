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BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları

BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 26.12.2020'li haberimizden okuyabilirsiniz.

26 Aralık 2020 Cumartesi 17:07
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? kullanıcı yorumları
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Öncelikle bu yağlı radyatör satın alındığında yanlış tercih ile alınmakta ve kullanılamamaktadır. Bu ürünler anlık ısıtıcılar değildir. Bunu tek bir ısıtıcı göbeği olarak düşünün. Uzun süreli ek ısıtma için kullanılabilir. Çocukları veya bebekleri yıkarken ortamı ısıtmak istiyorsanız, küçük bir alanı hızlı bir şekilde ısıtmak istiyorsanız, fanlı ısıtıcıya göz atın.

Radyatör 1 saatte 2 kW / h elektrik tüketir. Yani saatte yaklaşık 1 TL elektrik tüketiyor. Eco ortamda elektrik tüketimi aylık 40-50 TL civarındadır. Dış sıcaklığı 10 derece olan tamamen yalıtılmış bir ev ve Yalıtımsız ev, geniş oda, soğuk iklim gibi koşullar için kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu gibi durumlarda elektrik tüketimi önemli ölçüde artar. Tüketim, klimanın ısıtma işleviyle aynıdır.

Ürünün en önemli avantajı yangın tehlikesi oluşturmamasıdır. Dolayısıyla çocuk olan çevrede bir tehdit oluşturmuyor. Elektrik tüketimi diğer ısıtıcılara göre daha makuldür. Hemen soğumaması daha verimli ısıtma sağlar.



Son Güncelleme: 26.12.2020 17:07
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Anahtar Kelimeler:
RadyatörKumtelBİM
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