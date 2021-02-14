Bim'de satılan Dijitsu marka buzdolabı ve derin dondurucu nasıl, alınır mı?

Bu hafta bimin aktüel ürünlerinde Dijitsu markasının buzdolabı ve derin dondurucusu satışa sunulacak. Dijitsu DBD200 buzdolabı 1600 TL’ye satılırken Dijitsu DD0210 derin dondurucu ise 1400 TL’ye satılacak. Bimde satılacak olan buzdolabının intenetteki en düşük fiyatı 2000 TL, derin dondurucunun intenette ki en düşük fiyatı ise 1800 TL. Bimin kataloğunda DD0210 şeklinde gösterilen ürünün kodu isi DDD210.

Dijitsu DBD 200 buzdolabı iyi mi ?

Dijitsu DBD 200 buzdolabı fiyat olarak uygunken 2 kişi için ideal olan bir buzdolabı. Dolabın enerji sınıfı A+, ayda ortalama tüketimi 15KW. Dijitsu markalı ürünlerin üretimleri Çin’de yapılıyor. Ürünler fiyatlarına göre iyi oluyor ancak genel olarak servis konusunda müşteriler şikayette bulunuyorlar. Ayrıca malzemenin kalitesi ile dayanıklılığı konusunda piyasada bulunan en alt ürünler arasında.

Dijitsu DDO 210 derin dondurucu iyi mi?

Markanın buzdolabı için yazılanlar derin dondurucusu için de geçerli. Enerji sınıfı A+ yeterli olur. 5 çekmeceli ve net 170 l. Olan iç hacim 4 kişi olan bir ailenin saklama ihtiyacını karşılamak için yeter. Dondurucu dik olduğu için yer kaplamaz. 1400 TL fiyat ile en uygun derin donduruculardan bir tanesi. Eğer ki bütçeniz sınırlı ise ve uygun bir dondurucu arıyorsanız bu derin dondurucuyu almanızı öneririz.