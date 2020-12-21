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BİM'de satılacak Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı?

21 Aralık 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden BİM'de satılacak Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. BİM'de satılacak Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 21 Aralık 2020 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

21 Aralık 2020 Pazartesi 17:07
BİM'de satılacak Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı?
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Öncelikle bu yağlı radyatör satın alındığında yanlış tercih ile alınmakta ve kullanılamamaktadır. Bu ürünler anlık ısıtıcılar değildir. Bunu tek bir ısıtıcı göbeği olarak düşünün. Uzun süreli ek ısıtma için kullanılabilir. Çocukları veya bebekleri yıkarken ortamı ısıtmak istiyorsanız, küçük bir alanı hızlı bir şekilde ısıtmak istiyorsanız, fanlı ısıtıcıya göz atın.

Radyatör 1 saatte 2 kW / h elektrik tüketir. Yani saatte yaklaşık 1 TL elektrik tüketiyor. Eco ortamda elektrik tüketimi aylık 40-50 TL civarındadır. Dış sıcaklığı 10 derece olan tamamen yalıtılmış bir ev ve Yalıtımsız ev, geniş oda, soğuk iklim gibi koşullar için kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu gibi durumlarda elektrik tüketimi önemli ölçüde artar. Tüketim, klimanın ısıtma işleviyle aynıdır.

Ürünün en önemli avantajı yangın tehlikesi oluşturmamasıdır. Dolayısıyla çocuk olan çevrede bir tehdit oluşturmuyor. Elektrik tüketimi diğer ısıtıcılara göre daha makuldür. Hemen soğumaması daha verimli ısıtma sağlar.



Son Güncelleme: 21.12.2020 17:07
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Anahtar Kelimeler:
RadyatörKumtelBİM
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