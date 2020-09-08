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Bim'de indirimde ne var 8 Eylül 2020 Salı bim indirimler bu hafta

Okurlarımız tarafından merakla beklenen Bim'de indirimde ne var bim indirimler bu hafta haberine dair gündemde yer alan yeni ayrıntıları kaleme alıyoruz. Bim'de indirimde ne var bim indirimler bu hafta haberinin tüm yeni gelişmeleri 8 Eylül 2020 Salı günü haberlerimiz arasında yer alıyor.

08 Eylül 2020 Salı 00:02
Bim'de indirimde ne var 8 Eylül 2020 Salı bim indirimler bu hafta
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Türkiye’nin uygun fiyatlı marketler grubundan en çok tercih edilen marketi BİM yeni kataloğunu yayınladı. 27 Ağustos tarihini kapsayan katalog alıcılara sunuldu. Katalogların erken yayınlaması sayesinde satışa sunulacak kampanyalı ürünler önceden müşterilere haber veriliyor. Bu sayede ihtiyacı olan alıcılar kampanyadan faydalanmış oluyor. Kampanya ürünleri en uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Kampanyalı fiyatlar her zaman satılan daimî ürünlerin yanı sıra elektronik ev eşyaları, mutfak gereçleri, mobilya oyuncak gibi eşyalarda geçerli oluyor. Oldukça yaygın bir alışveriş noktası haline gelen BİM günümüzde en çok şubesi olan marketlerin başında geliyor. Yaptığı kampanyalarla büyük bir beğeni ve alıcı kitlesi oluşturarak müşterisi daima memnun etmeyi hedefliyor. Her yaş gruba yönelik kampanyalı ürünler çıkararak böylece her kesime hitap ediyor. İşte BİM’ in 27 Ağustos tarihli birbirinden uygun fiyatlı yeni ürün kataloğu…

 

 


 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 08.09.2020 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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