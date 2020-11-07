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Bim'de indirimde ne var 7 Kasım 2020 Cumartesi bim indirimleri bu hafta

Birçok kişinin merak ettiği 7 Kasım 2020 Cumartesi günü gündeme gelen Bim'de indirimde ne var bim indirimleri bu hafta konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 07-11-2020 tarihli haberimizde Bim'de indirimde ne var bim indirimleri bu hafta hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

07 Kasım 2020 Cumartesi 00:13
Bim'de indirimde ne var 7 Kasım 2020 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
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BİM Aktüel ürünleri merak edilmeye devam ederken 4 - 6 Kasım 2020'de ki Aktüel ürünleri en merak edilen ürünler oldu. BİM yeni aktüel kataloğunda teknolojiden kışlık üsünlere, banyo eşyalarından mutfak gereçlerine kadar pek çok farklı üründe büyük indirimler yapmaya başladı. 


6 Kasım 2020 BİM Aktüel ürünleri

  • Dijitsu 43″ FullHD Uydu Alıcılı Led TV 1699 TL
  • Braun Silk-Epil Epilatör 159 TL
  • Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 299 TL
  • Kumtel Fanlı Elektrikli Isıtıcı 69,90 TL
  • Fakir Erkek Bakım Seti 99,90 TL
  • Akülü Vidalama Seti 119 TL
  • Fakir Blender Seti 269 TL
  • Fakir Ekspress Türk Kahvesi Makinesi 269 TL
  • Işıklı Cam Kettle 99,90 TL
  • Fakir Dik Durabilen Süpürge 199 TL
  • Cam Baskül 79,90 TL

  • Paşabahçe 4’lü Ayaklı Şerbet Bardağı 17,90 TL
  • Naturalove Büyük Boy Melamin Sunum Tabağı çeşitleri 10,95 TL
  • Büyük Boy Kristal Kayık Tabağı çeşitleri 4,95 TL
  • Çiçekli Dekoratif Süs Askısı 2,95 TL
  • Akrilik Tepsi çeşitleri 14,90 TL
  • Alpina 2’li Makas 14,90 TL
  • Farklı çeşitlerde Figürlü Poşetlik 11,90 TL
  • Dekorista Masa Örtüsü 9,95 TL
  • Kapaklı Mikser Kabı 4,95 TL
  • Bisikletli Dekoratif Süs 4,50 TL



Son Güncelleme: 07.11.2020 00:13
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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