İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Bim'de indirimde ne var 4 Kasım 2020 Çarşamba bim indirimleri bu hafta

Türkiye’de haberleri yakından takip edenler tarafından mercek altına alınan Bim'de indirimde ne var bim indirimleri bu hafta haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde. 04.11.2020 tarihinde yayınladığımız haberimize göz atarak siz de bu yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 00:01
Bim'de indirimde ne var 4 Kasım 2020 Çarşamba bim indirimleri bu hafta
Takip Et:
version="


Son Güncelleme: 04.11.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamyonun freni patladı! Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapandı
Kamyonun freni patladı! Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapandı
Mersin'de dehşet! Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, intihara kalkıştı
Mersin'de dehşet! Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, intihara kalkıştı
MasterChef Pankek nasıl yapılır? Pankek tarifi
MasterChef Pankek nasıl yapılır? Pankek tarifi
AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti
AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti
Bolu'ya kışın ilk karı düştü
Bolu'ya kışın ilk karı düştü
BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı
BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 4 Kasım 2020 Çarşamba E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Altın ne kadar oldu? 4 Kasım 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 4 Kasım 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Kasım 2020 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 4 Kasım 2020 Çarşamba bim indirimleri bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 4 Kasım 2020 Çarşamba – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Kasım 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 4 Kasım 2020 Çarşamba
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Kasım 2020 Çarşamba
Bankaların güncel kredi faiz oranları 4 Kasım 2020 Çarşamba
Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
RE/MAX bayilik şartları nelerdir? Kimler nasıl bayilik açabilir?
Kredi veya kredi kartı kullanım borcu banka haciz işlemleri ne zaman başlar?
TV100 Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü 8 Haziran Konukları
Yasak Elma Ender Ölecek mi? Şevval Sam Diziden Ayrılacak mı? İşte Müthiş Sezon Finali
Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS - İstanbulspor azırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
22:00'dan sonra hangi iş yerleri kapanmak zorunda olacak? Kafeler kaçta kapanacak?
YouTube'da en çok izlenen video hangisidir? İzlenme sayısı 7 milyarı aştı
Exxen platformunda yayınlanacak Yavuz dizisinin oyuncu kadrosu
Türkiye Rapçisini Arıyor program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Kasım 2020 TEFE TÜFE ve kira artış oranı
Netflix Kasım 2020 takvimi dizi ve filmleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.