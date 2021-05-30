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Bim'de indirimde ne var 30 Mayıs 2021 Pazar bim indirimleri bu hafta

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken Bim'de indirimde ne var bim indirimleri bu hafta haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 30-05-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

30 Mayıs 2021 Pazar 00:01
Bim'de indirimde ne var 30 Mayıs 2021 Pazar bim indirimleri bu hafta
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Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 30 Mayıs 2021 Pazar aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 30 Mayıs 2021 Pazar günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 30 Mayıs 2021 Pazar günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

30 Mayıs 2021 Pazar Bim aktüel ürünler kataloğu

30 Mayıs 2021 Pazar Bim aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu Smart televizyon, Woger elektrikli Scooter, Golden Rose makyaj malzemeleri yer alıyor.

30 Mayıs 2021 Pazar Bim aktüel ürünler broşürü


Son Güncelleme: 30.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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