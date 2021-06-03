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Bim'de indirimde ne var 3 Haziran 2021 Perşembe bim indirimleri bu hafta

Bim'de indirimde ne var bim indirimleri bu hafta konusu bir süredir Türkiye basınında okuyucular tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bim'de indirimde ne var bim indirimleri bu hafta ile ilgili olarak gündeme aktarılan tüm yeni bilgileri ve daha fazlasını 03.06.2021'li haberimizden okuyabilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:02
Bim'de indirimde ne var 3 Haziran 2021 Perşembe bim indirimleri bu hafta
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Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 3 Haziran 2021 Perşembe aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 3 Haziran 2021 Perşembe günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 3 Haziran 2021 Perşembe günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

3 Haziran 2021 Perşembe Bim aktüel ürünler kataloğu

3 Haziran 2021 Perşembe Bim aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu Smart televizyon, Woger elektrikli Scooter, Golden Rose makyaj malzemeleri yer alıyor.

3 Haziran 2021 Perşembe Bim aktüel ürünler broşürü

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 03.06.2021 00:02
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Aktüel ürün KataloğuBİM
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