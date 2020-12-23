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Bim'de indirimde ne var 23 Aralık 2020 Çarşamba bim indirimleri bu hafta

Bim'de indirimde ne var bim indirimleri bu hafta haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 23 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

23 Aralık 2020 Çarşamba 00:15
Bim'de indirimde ne var 23 Aralık 2020 Çarşamba bim indirimleri bu hafta
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Alışveriş tutkunları tarafından merak edilen BİM Aktüel ürünlerinin 11 Aralık Cuma günü katalogları yayınlandı. Bu haftanın indirimleri ürünleri arasında evinizin ihtiyacı teknolojik ürünlerin yanı sıra, erkek ve kadın eşyaları yer alıyor. Dijitsu 50″ Uydu Alıcılı Smart TV 2799 TL. 3-4 günlük çalışma süresi, 2 yıl garantili Polosmart Akıllı Bileklik 49,90 TL. Bim de bu hafta geçerli olacak 18 Aralık Bim aktüel kataloğu, KUMTEL Dinamik Ankastre Set 999 TL'den ve 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı 359 TL'den satışa sunuluyor.

BİM 18 Aralık'tan itibaren aktüel ürünler kataloğu:



Son Güncelleme: 23.12.2020 00:15
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Aktüel ürün KataloğuBİM
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