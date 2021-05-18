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Bim'de indirimde ne var 18 Mayıs 2021 Salı bim indirimleri bu hafta

Bim'de indirimde ne var bim indirimleri bu hafta haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 18 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı 00:01
Bim'de indirimde ne var 18 Mayıs 2021 Salı bim indirimleri bu hafta
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Alışveriş tutkunları tarafından merak edilen BİM aktüel ürünlerinin 17 Mayıs günü katalogları yayınlandı. 17 Mayıs itibariyle birçok ürün uygun fiyata satılacak.

BİM 17 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

 
 

Son Güncelleme: 18.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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