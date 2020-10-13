İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Bim'de indirimde ne var 13 Ekim 2020 Salı bim indirimler bu hafta

Birçok kişinin merak ettiği 13 Ekim 2020 Salı günü gündeme gelen Bim'de indirimde ne var bim indirimler bu hafta konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 13-10-2020 tarihli haberimizde Bim'de indirimde ne var bim indirimler bu hafta hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

13 Ekim 2020 Salı 00:01
Bim'de indirimde ne var 13 Ekim 2020 Salı bim indirimler bu hafta
Takip Et:

Türkiye’nin uygun fiyatlı marketler grubundan en çok tercih edilen marketi BİM yeni kataloğunu yayınladı. 9 Ekim tarihini kapsayan katalog alıcılara sunuldu. Katalogların erken yayınlaması sayesinde satışa sunulacak kampanyalı ürünler önceden müşterilere haber veriliyor. Bu sayede ihtiyacı olan alıcılar kampanyadan faydalanmış oluyor. Kampanya ürünleri en uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Kampanyalı fiyatlar her zaman satılan daimî ürünlerin yanı sıra elektronik ev eşyaları, mutfak gereçleri, mobilya oyuncak gibi eşyalarda geçerli oluyor. Oldukça yaygın bir alışveriş noktası haline gelen BİM günümüzde en çok şubesi olan marketlerin başında geliyor. Yaptığı kampanyalarla büyük bir beğeni ve alıcı kitlesi oluşturarak müşterisi daima memnun etmeyi hedefliyor. Her yaş gruba yönelik kampanyalı ürünler çıkararak böylece her kesime hitap ediyor. İşte BİM’ in 9 Ekim tarihli birbirinden uygun fiyatlı yeni ürün kataloğu…


 

 

 

 



Son Güncelleme: 13.10.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ferrari sadece 1 tane ürettiği otomobilin tanıtımını gerçekleştirdi!
Ferrari sadece 1 tane ürettiği otomobilin tanıtımını gerçekleştirdi!
Tokat'ta 3 tarihi mekan restore edilecek, Tokat Valiliği açıkladı
Tokat'ta 3 tarihi mekan restore edilecek, Tokat Valiliği açıkladı
Antalya'da seyyar satıcı, kendisini cep telefonuyla çeken kadın zabıtaya saldırdı
Antalya'da seyyar satıcı, kendisini cep telefonuyla çeken kadın zabıtaya saldırdı
Batman'da kaşla göz arasında cep telefonu hırsızlığı
Batman'da kaşla göz arasında cep telefonu hırsızlığı
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi
Kadınlar saç saça baş başa kavga etti, erkekler film izler gibi izledi
2 sene önce kaybolan alzaymır hastasının iskeleti bulundu
2 sene önce kaybolan alzaymır hastasının iskeleti bulundu

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 13 Ekim 2020 Salı Güncel altın fiyatları 13 Ekim 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Ekim 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 13 Ekim 2020 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 13 Ekim 2020 Salı
Bim'de indirimde ne var 13 Ekim 2020 Salı bim indirimler bu hafta
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13 Ekim 2020 Salı E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 13 Ekim 2020 Salı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 13 Ekim 2020 Salı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fahri diziye geri gelecek mi?
El ve ayak bakımının en önemli noktaları
Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür? Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz!
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz düşürecek mi?
Kredi kartı borcu ödenmezse ne olur? Kredi kartı kullanıma kapatılır mı?
Murat Boz Deren Talu aşk iddiaları doğru mu, Deren Talu ve Murat Boz sevgili mi, yaş farkı kaç? Deren Talu kimdir?
Adalet Bakanlığı ve CTE İKM Katip Mübaşir personeli alımı başvuru sonuç sayfası
Asgari ücrete 397 TL zam yapılacak!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim seti hangi ilde?
Türkiye il plaka ve telefon kodları listesi 2020
Sağlık Bakanı Koca 12 Ekim 2020 Pazartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 12 Ekim 2020 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Yeni çipli kimlik kartları kaybetme harcı ne kadardır? 2020
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun karakteri kimdir? Leyla Feray kimdir, nereli, kaç yaşında?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.