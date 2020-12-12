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Bim'de indirimde ne var 12 Aralık 2020 Cumartesi bim indirimleri bu hafta

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan Bim'de indirimde ne var bim indirimleri bu hafta haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 12.12.2020 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

12 Aralık 2020 Cumartesi 00:01
Bim'de indirimde ne var 12 Aralık 2020 Cumartesi bim indirimleri bu hafta
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Alışveriş tutkunları tarafından merak edilen BİM Aktüel ürünlerinin 11 Aralık Cuma günü katalogları yayınlandı. Bu haftanın indirimleri ürünleri arasında evinizin ihtiyacı teknolojik ürünlerin yanı sıra, bebek ve çocuk eşyaları yer alıyor. Dijitsu 32 İnç Uydu Alıcılı Smart Led TV 1.399 TL'den, strelizasyon kutusu 139 TL'den, KUMTEL Dinamik Ankastre Set 999 TL'den ve 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı 359 TL'den satışa sunuluyor.

BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 00:01
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Aktüel ürün KataloğuBİM
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