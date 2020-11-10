Bim'de indirimde ne var 10 Kasım 2020 Salı bim indirimleri bu hafta

BİM Aktüel ürünleri merak edilmeye devam ederken 7-8 Kasım 2020'de ki Aktüel ürünleri en merak edilen ürünler oldu. BİM yeni aktüel kataloğunda teknolojiden kışlık üsünlere, banyo eşyalarından mutfak gereçlerine kadar pek çok farklı üründe büyük indirimler yapmaya başladı.
7 KASIM 2020 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
- Kadın Süper Soft Pijama Takımı 57,90 TL
- Kadın Süper Soft Mont 59,90 TL
- Kadın Erkek Eşofman Altı 21,90 TL
- Kadın İncili Peluş terlik 19,90 TL
- Kadın Erkek Sabo Terlik 15,90 TL
- Kız Erkek Çocuk Bot 39,90 TL
- Çocuk Bonozu 29,90 TL
- Erkek Kadın Bonoz 49,90 TL
- Banyo paspas Seti 26,90 TL
- Welsoft Ayak Havlusu 6,95 TL
- Pamuklu Yolluk 23,90 TL
- Welsoft Saç Bonesi 3,95 TL
- Presmix Meyve Presi 119 TL
- Mimilos Katlanır Masa 59,90 TL
- Paşabahçe Yuvarlak Borcam Tepsi 25 TL
BİM'DE CUMARTESİ FIRSAT ÜRÜNLERİ
- Casilda Home Desenli Çift Kişilik Yorgan 69,90 TL
- Desenli Tek Kişilik Yorgan 59,90 TL
- Farklı renk ve desenlerde Çift Kişilik Skoç Battaniye 32,90 TL Casilda Home Silikon Elyaf Yastık 15,90 TL
- Ortopedik Visco Yastık 39,90 TL
- Raf Düzenleyici 9,95 TL
- Tay Tüyü Kanepe Örtüsü 35 TL
- North Pacific Kadın Kısa Fermuarlı Polar 39,90 TL
- Erkek Kısa Fermuarlı Polar 39,90 TL
- Çocuk Kısa Fermuarlı Polar 29,90 TL
- Termal Tayt 19,90 TL
- Desenli Triko Tayt 15,90 TL
7 KASIM'DAN İTİBARİYLE BİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU
- Piccolo Mondi Römorklu Traktör 12,90 TL
- Piccolo Mondi Yarış Arabası çeşitleri 13,90 TL
- Farklı çeşitlerde Piccolo Mondi Aksesuarlı Oyuncak Bebek 49,90 TL
- Baby Alive Bebeğimle Banyo Zamanı 64,90 TL
- 42 parçadan oluşan lisanslı Çerçeve Puzzle 4,95 TL
- Lol Surprise Kız Çocuk Pijama Takımı 27,90 TL
- Külotlu Çorap 8,95 TL
- Kız Çocuk SweatShirt 19,90 TL
- Kırlent 14,90 TL
- Kız Çocuk Welsoft Patik 7.95 TL
- Rafadan Tayfa Lisanslı Pijama Takımı 27,90 TL
- Eşofman Altı 17,90 TL
- Sweatshirt 19,90 TL
BİM HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER
- Tek Fiyat Mutfak ve Banyo Ürünleri 2,50 TL
- 3 Basamaklı Merdiven 79,90 TL
- Vantuzlu Tutamak 29,90 TL
- Mermer Desenli Banyo Seti 69,90 TL
- 6 litre kapasiteli Kapaklı Deterjanlık 9,95 TL
- Vakumlu Banyo Aksesuarları 14,90 TL
- Farklı renklerde Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 12,90 TL
- Cam Sıvı Sabunluk 9,95 TL
- Oyuncak Doktor Seti 19,90 TL
- Oyuncak Helikopter 12,90 TL
- Lisanslı Puzzle 11,90 TL
- Kaktüs Bloklar 23,90 TL
Son Güncelleme: 10.11.2020 00:01