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Bim'de indirimde ne var 10 Kasım 2020 Salı bim indirimleri bu hafta

Sıcak haber olarak gündeme gelen Bim'de indirimde ne var bim indirimleri bu hafta haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 10 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

10 Kasım 2020 Salı 00:01
Bim'de indirimde ne var 10 Kasım 2020 Salı bim indirimleri bu hafta
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BİM Aktüel ürünleri merak edilmeye devam ederken 7-8 Kasım 2020'de ki Aktüel ürünleri en merak edilen ürünler oldu. BİM yeni aktüel kataloğunda teknolojiden kışlık üsünlere, banyo eşyalarından mutfak gereçlerine kadar pek çok farklı üründe büyük indirimler yapmaya başladı. 

 

 

7 KASIM 2020 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Kadın Süper Soft Pijama Takımı 57,90 TL
  • Kadın Süper Soft Mont 59,90 TL
  • Kadın Erkek Eşofman Altı 21,90 TL
  • Kadın İncili Peluş terlik 19,90 TL
  • Kadın Erkek Sabo Terlik 15,90 TL
  • Kız Erkek Çocuk Bot 39,90 TL
  • Çocuk Bonozu 29,90 TL
  • Erkek Kadın Bonoz 49,90 TL
  • Banyo paspas Seti 26,90 TL
  • Welsoft Ayak Havlusu 6,95 TL
  • Pamuklu Yolluk 23,90 TL
  • Welsoft Saç Bonesi 3,95 TL
  • Presmix Meyve Presi 119 TL
  • Mimilos Katlanır Masa 59,90 TL
  • Paşabahçe Yuvarlak Borcam Tepsi 25 TL


BİM'DE CUMARTESİ FIRSAT ÜRÜNLERİ

  • Casilda Home Desenli Çift Kişilik Yorgan 69,90 TL
  • Desenli Tek Kişilik Yorgan 59,90 TL
  • Farklı renk ve desenlerde Çift Kişilik Skoç Battaniye 32,90 TL  Casilda Home Silikon Elyaf Yastık 15,90 TL
  • Ortopedik Visco Yastık 39,90 TL
  • Raf Düzenleyici 9,95 TL
  • Tay Tüyü Kanepe Örtüsü 35 TL
  • North Pacific Kadın Kısa Fermuarlı Polar 39,90 TL
  • Erkek Kısa Fermuarlı Polar 39,90 TL
  • Çocuk Kısa Fermuarlı Polar 29,90 TL
  • Termal Tayt 19,90 TL
  • Desenli Triko Tayt 15,90 TL

7 KASIM'DAN İTİBARİYLE BİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

  • Piccolo Mondi Römorklu Traktör 12,90 TL
  • Piccolo Mondi Yarış Arabası çeşitleri 13,90 TL
  • Farklı çeşitlerde Piccolo Mondi Aksesuarlı Oyuncak Bebek 49,90 TL
  • Baby Alive Bebeğimle Banyo Zamanı 64,90 TL
  • 42 parçadan oluşan lisanslı Çerçeve Puzzle 4,95 TL
  • Lol Surprise Kız Çocuk Pijama Takımı 27,90 TL
  • Külotlu Çorap 8,95 TL
  • Kız Çocuk SweatShirt 19,90 TL
  • Kırlent 14,90 TL
  • Kız Çocuk Welsoft Patik 7.95 TL
  • Rafadan Tayfa Lisanslı Pijama Takımı 27,90 TL
  • Eşofman Altı 17,90 TL
  • Sweatshirt 19,90 TL

BİM  HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

  • Tek Fiyat Mutfak ve Banyo Ürünleri 2,50 TL
  • 3 Basamaklı Merdiven 79,90 TL
  • Vantuzlu Tutamak 29,90 TL
  • Mermer Desenli Banyo Seti 69,90 TL
  • 6 litre kapasiteli Kapaklı Deterjanlık 9,95 TL
  • Vakumlu Banyo Aksesuarları 14,90 TL
  • Farklı renklerde Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 12,90 TL
  • Cam Sıvı Sabunluk 9,95 TL
  • Oyuncak Doktor Seti 19,90 TL
  • Oyuncak Helikopter 12,90 TL
  • Lisanslı Puzzle 11,90 TL
  • Kaktüs Bloklar 23,90 TL


Son Güncelleme: 10.11.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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