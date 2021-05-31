Bimde gelecek hafta satılacak ürünler 4 Haziran 2021 Cuma broşürü
4 Haziran Aktüeliyle birlikte farklı bir kampanyayı halka açacak olan Bim, bu hafta harika fırsatlarla müşterilere açılıyor. Peki 4 Haziran’la birlikte Bim’e nasıl ürünler geliyor? Ne gibi indirimler olacak? Detaylar haberimizde…
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