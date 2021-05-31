İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
İlk estetiğim diyen Özge Ulusoy'un değişmeden önceki fotoğrafları ortaya çıktı!
İlk estetiğim diyen Özge Ulusoy'un...

Bimde gelecek hafta satılacak ürünler 4 Haziran 2021 Cuma broşürü

4 Haziran Aktüeliyle birlikte farklı bir kampanyayı halka açacak olan Bim, bu hafta harika fırsatlarla müşterilere açılıyor. Peki 4 Haziran’la birlikte Bim’e nasıl ürünler geliyor? Ne gibi indirimler olacak? Detaylar haberimizde…

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:58
Bimde gelecek hafta satılacak ürünler 4 Haziran 2021 Cuma broşürü
Takip Et:

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 18:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BİMAktüel4 Haziran Bim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toyota 2500 personeli işe alacak
Toyota 2500 personeli işe alacak
Trendyol paylaş kazan kampanyası 1-3 Haziran 2021
Trendyol paylaş kazan kampanyası 1-3 Haziran 2021
A101 3 Haziran 2021 Perşembe satılacak aktüel ürünler broşürü
A101 3 Haziran 2021 Perşembe satılacak aktüel ürünler broşürü
EYT hakkında son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!
EYT hakkında son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlara müjde!
Migros tüm sucuklarda indirim!
Migros tüm sucuklarda indirim!
31 Mayıs 2021 Migros 2 kat money hediye kampanyası
31 Mayıs 2021 Migros 2 kat money hediye kampanyası

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Bülent Alkış kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
3000 liralık destekten kimler yararlanabilir? Devlet desteğine başvuranlar hemen faydalanıyor!
TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu konusu ve dizi oyuncuları
Haktan Zavlak kimdir? Kaç yaşındadır? Haktan Zavlak hayatı
Toyota 2500 personeli işe alacak
Bimde gelecek hafta satılacak ürünler 4 Haziran 2021 Cuma broşürü
31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Vergi borcu yapılandırması kimleri kapsayacak?
SGK, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında intibak zammı yapılacak mı? 31 Mayıs 2021 Pazartesi
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
En dikkat çekici kadın saç stilleri 2021
Halkbank faizsiz esnaf ve girişimci kredisi destekleri 2021 6 Ay ödemesiz
KPSS 6199 özel şartı nedir? 6199 nitelik kodu nedir? 6199 özel koşulu ne demektir?
Aşk Mantık İntikam dizisi hakkında merak edilenler
Ayak bileği burkulması ne kadar sürede tedavi edilir? Bilek burkulması iyileşme süresi
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 31 Mayıs 2021 Pazartesi
Hidrokarbon nasıl işlenir, nerelerde kullanılır?
Bankaların vadeli ve vadesiz altın hesabı açma şartları ve avantajları Mayıs 2021
Devletten karşılıksız işsizlik maaşı ödemesi! İşsizlik maaşı nasıl alınır? Karşılıksız 1300 TL maaş ödemesi
Çoçuk parası ayın kaçında yatar? 2021 E-devlet çoçuk parası başvurusu nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.