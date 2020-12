BİM'de çalışanlar ne kadar maaş alıyor? 2021

BİM’İN ÇALIŞMA SAATLERİ VE ÇALIŞANLARA VERDİKLERİ ÜCRETLER

Türkiye’nin her coğrafi bölgesinde, her ilinde bulunan BİM, yoğun bir çalışan kadrosuyla yoluna devam ediyor. Binlerce çalışanı olan BİM, müşterilerinin yoğun ilgisine bu sayede karşılık verebiliyor. Haftanın her günü, her saati yoğun bir müşteri ilgisi ile karşılaşan BİM firmasının, çalışanları da bu sebepten dolayı yoğun tempoyla çalışıyorlar. Pandemi döneminde alınan kararlar market saatleri değişiyor olsa da, normal bir takvimde BİM, sabah 09.00 ile kapılarını müşterilerine açıyor. Akşam 21.00’a kadar açık olan market, müşterilerine sıkı bir şekilde hizmet veriyor. BİM firmasında personeller, 09.00-18.00 arası ve 12.00-21.00 olmak üzere iki vardiyalı sistemle çalışıyor. Ancak yoğunluğa göre çalışanlardan mesai yapmaları istenebiliyor.

BİM firmasında çalışan kişiler; kasiyer, reyon görevlisi, depo sorumlusu, dağıtıcı, mağaza sorumlusu, bölge temsilcisi gibi pozisyonlarda kendilerine yer buluyorlar. Peki, bu çalışanlar ne kadar maaş alıyor?

2021 yılına girecek olmamızla beraber, BİM çalışanlarının maaşlarında da artışa gidilecek.

Yeni fiyatlarla, BİM’de çalışan bir kasiyer, 2600 TL civarında bir maaş alacak.

Reyon görevlisi, depo sorumlusu, dağıtıcı gibi pozisyonlarda çalışan personeller de, kasiyerler gibi 2600 TL civarında maaş alacak.

BİM marketinde çalışan bir mağaza müdürü, 2021 yılı itibariyle 4000 TL civarında bir ücret kazanacak.

BİM’in bölge temsilcisi ise yeni yılla beraber 5000 TL civarında bir maaş alacak.

Çalışanların performasına göre, prim ve ödülün verildiği BİM firmasında bu ücretler prim ve ödülle daha da artabilir.