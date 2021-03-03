Bimde 12 Mart 2021 Cuma indirimli satılacak ürünler listesi

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Bim marketleri belli dönemlerde indirimli satışlar düzenliyor. Bim marketlerinde 12 Mart 2021 tarihinde indirimli satışlar gerçekleştirilecek. Vatandaşlar Bim 12 Mart 2021 indirimleri ürünler kataloğunu merak ediyor.

Bim indirimli ürünleri arasında temel gıda ürünlerinden temizlik eşyalarına, kişisel bakım ürünlerinden teknolojik ürünlere çok sayıda üründe indirimli fiyatlar uygulanacak. Bim Türkiye’nin dört bir yanında şubesi olan ve her ayın belli dönemlerinde indirimli satışlarla hizmet vermektedir. Bim marketleri son olarak 12 Mart 2021 tarihinde birçok üründe indirimli satışlarla hizmet vereceğini duyurdu. İşte Bim 12 Mart 2021 aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler;

Dijitsu 43″ Full HD Uydu Alıcılı Tv 1.999 TL

Hometech Alfa 8″ Tablet 699 TL

HP Wifi Yazıcı 349 TL

HP Bilgisayar Sırt Çantası 89,90 TL

Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 49,90 TL

Hasır Kordonlu Akıllı Saat 99,90 TL

SCHWARTZ Cam Çay Makinesi 239 TL

SCHWARTZ Tost Makinesi 169 TL

SCHWARTZ Yumurta Pişirici 69,90 TL

Akel Gözleme ve Katmer Sacı 149 TL

Polosmart Tws Kablosuz Kulaklık 79,90 TL

Polosmart Ps4 Joystick 159 TL

Lexar 64 GB USB Bellek 39,90 TL

Polosmart Wireless Akıllı Lamba 65 TL

Polosmart 2 Usb’li Duvar Şarjı 24,90 TL

ONYO 3 Ayaklı Tripod 9,95 TL

3D Dekoratif Gece Lambası 39,90 TL

Aynalı ve Fotoğraflı Gece Lambası 29,90 TL

Anahtarlıklı Şarj Kablosu 3’lü 17,90 TL

LAVA Döküm Kızartma Tavası 20 cm 119 TL

LAVA Döküm Krep Tavası 26 cm 99,90 TL

LAVA Döküm Izgara Tava 139 TL

Kare Kahvaltı Seti 7 Parça 59,90 TL

Yuvarlak Sunum Tablası 19,90 TL

Kalp Şekilli Sunum Tabağı 12,90 TL

3 Bölmeli Kahvaltı Tabağı 12,90 TL

Rakle Kuş Dekorlu Çay Seti 12 Parça 39,90 TL

Rakle Kuş Dekorlu Meşrubat Bardağı 3’lü 17,90 TL

LAV Reçellik 6’lı 9,95 TL

Çerezlik / Sosluk ‘lü 12,90 TL

Porselen Şekerlik 9,95 TL

Süs Limon Ağacı 17,50 TL

Servis Maşa Çeşitleri 5,95 TL

Kalp Peçetelik 9,95 TL

Pilsan Mini Kent 40 Parça 22,90 TL

Dede Multibloks 120 Parça 39,90 TL

2 Elbiseli Minnoş Bebek 34,90 TL

Market Arabası ve Mutfak Seti 29,90 TL

İlk Bilim Kütüphanem Kitapları 6,95 TL

Satranç Takımı 19,90 TL

Eğlenceli Oyuncak Araçlar 12,90 TL

Oyuncak Bebekli Ev Seti 24,90 TL

Oyuncak Kamyon 70 cm 44,90 TL