Bimcell müşteri hizmetlerine direk bağlanma yöntemleri

3 büyük GSM operatörünün dışında 2012 yılında kullanıma açılan Bimcell giderek abone sayısını artırıyor. Bimcell, Türk Telekom ortaklığı ile başlatılmıştır. Şuanda 1 milyondan fazla abonesi olan Bimcell uygun tarifeleriyle kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Bimcell kullanıcıların diğer operatör kullanıcılarında olduğu gibi en sık yaşadığı sorun müşteri hizmetlerine bağlanmaktır. Bimcell müşteri hizmetleri numarası 551 ve 444 4 551’dir. Bu iki numara üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşılmakta ve işlem yapılmaktadır.

Yukarıda verilen iki numaradan müşteri hizmetlerine ulaşmak için telesekreteri dinlemek ve zaman kaybı yaşamak istemeyenler direk olarak hangi tuşlamaların yapılması gerektiğini araştırıyor.

551 numarası üzerinden direk olarak müşteri hizmetlerine bağlanmak için telesekreter sesinin ardından direk olarak 0 rakamını tuşlayın. 0 rakamına tuşladıktan sonra direk olarak müşteri hizmetlerine bağlantı yapılmaktadır.

Bimcell müşteri hizmetleri 7/24 açık olup hizmet vermektedir. Günün her saati bu numaraları aranabiliyor. Bimcell müşteri hizmetleri üzerinden yapılan işlemler ise şu şekildedir;

Fatura detayı öğrenme

Fatura borcu öğrenme ve ödeme

Fatura son ödeme tarihi öğrenme

Fatura kesim tarihi öğrenme ve değişiklik işlemi

Fatura dökümü talep etme

Tarife ve paket değişikliği

TL satın alma

Tarife başlangıç ve bitiş tarihi öğrenme

Tarife ve paket kalan kullanımlarını öğrenme

Bimcell taahhüt sorgulama

Bimcell arama geçmişi sorgulama

Bimcell taahhüt cayma bedeli öğrenme vb. işlemler

Bimcell tarifeleri ve kampanyalarıyla diğer operatörlere göre daha uygun fiyatlar sunuyor. Bimcell hattına geçmek için size en yakın Bim mağazalarına giderek Bimcell geçişi yapılabilir veya yine mağazalar üzerinden kimlik numaranız ile Bimcell hattı alabilirsiniz.

Bimcell bakiye sorgulama işlemi akıllı telefonlarda 9333 tuşlaması veya *123# tuşlamasıyla yapılmaktadır. Öte yandan TL yükleme işlemleri Bimcell Online İşlemler uygulaması veya müşteri hizmetleri üzerinden yapılmaktadır.