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Bim ürünlerinden Miele süpürge özellikleri neler? Alanlar memnun mu?

Bim ürünlerinden Miele süpürge özellikleri neler? Alanlar memnun mu? konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 12 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Bim ürünlerinden Miele süpürge özellikleri neler? Alanlar memnun mu? haberimize göz atarak Şubat 12 Cuma tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 22:41
Bim ürünlerinden Miele süpürge özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
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Birçok kişiye yabancı bir marka olan Miele, markayı bilenler için elektrikli ev aletleri kategorisinde 1. Olan bir marka. Alman markası olan Miele süpürge alanında fazlasıyla deneyime sahip. Miele, lüks Alman ev gereçleri üreticisi olarak 1899 senesinde aile şirketi olarak kurulmuştur. 121 sene önce Carl Miele ile Reinhard Zinkann’ın kurduğu şirket günümüzde de kaliteli ürünleriyle tanınmaya devam ediyor.

Miele C1’in teknik özellikleri

-

800W elektrik gücü

-

69db ses seviyesi

-

6 kademeli çekim gücü ayarı

-

4.5 litre toz torba hacmi

-

463x221 mm ölçü 5.54 kg ağırlık

Bim bu ürünü bu kadar ucuza nasıl satıyor?

 Piyasa fiyatı 1900 TL olan bu ürünü Bim’in 999 TL’ye satması tamamen stok temizliğinden kaynaklanıyor. Ürünün yeni çıkan modelleri uzun zamandır satışta. Firma da stoğu temizleyebilmek amacı ile Bim’i kullanıyor. İthal olan bir ürünün düşük kaliteyle Bim’de satılıyor olması mümkün olmaz. Zaten Miele C1 modeliyle ilgili bilinen kronik bir sorun da bulunmuyor.

Miele C1 tercih edilmeli mi?

 Bu model toz torbalı olan en güzel süpürgeyi çok pahalı olmadan alma düşüncesi olanların tercihi. Modelin çekim gücü fazlasıyla güzel. Ayrıca yüksek malzeme kalitesiyle birlikte tam olarak evlere uygun bir süpürge. Modelin bir diğer avantajı ise hem küçük hem de yer kaplamayan bir boyutunun olması.

Miele C1 çekiş gücü iyi mi?

Piyasada yer alan diğer markalara ( Philips, Arzum, Arçelik, Bosch vb.) göre Miele C1 çok daha güçlü bir süpürge. Ayarını en yükseğe getirdiğiniz zaman büyük bir halıyı bile rahatlıkla kaldırabilirsiniz. Orta ayarı da oldukça sessiz. Belki ses konusundan bakıldığında en iyi süpürge olmayabilir ancak, çekim gücünde kesinlikle en iyisi.

Miele C1 harici turbo başlık takılıyor mu?

 Ürüne harici turbo başlık takılıyor olması ürünün en güzel yanlarından birisi. Ancak turbo başlığı intenette bulmak biraz zor.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 22:41
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Anahtar Kelimeler:
Miele SüpürgeAktüelBİM
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