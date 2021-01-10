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BİM ürünlerinden Kumtel yağlı radyatör özellikleri neler? Alanlar memnun mu?

Yayına girdiği günden itibaren merak uyandıran ve halen yeni ayrıntıları gelmeye devam eden BİM ürünlerinden Kumtel yağlı radyatör özellikleri neler? Alanlar memnun mu? başlıklı haberimizi, 10.01.2021’de yayınlanan bültenimizden okuyabilirsiniz.

10 Ocak 2021 Pazar 17:08
BİM ürünlerinden Kumtel yağlı radyatör özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
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Öncelikle bu yağlı radyatör satın alındığında yanlış tercih ile alınmakta ve kullanılamamaktadır. Bu ürünler anlık ısıtıcılar değildir. Bunu tek bir ısıtıcı göbeği olarak düşünün. Uzun süreli ek ısıtma için kullanılabilir. Çocukları veya bebekleri yıkarken ortamı ısıtmak istiyorsanız, küçük bir alanı hızlı bir şekilde ısıtmak istiyorsanız, fanlı ısıtıcıya göz atın.

Radyatör 1 saatte 2 kW / h elektrik tüketir. Yani saatte yaklaşık 1 TL elektrik tüketiyor. Eco ortamda elektrik tüketimi aylık 40-50 TL civarındadır. Dış sıcaklığı 10 derece olan tamamen yalıtılmış bir ev ve Yalıtımsız ev, geniş oda, soğuk iklim gibi koşullar için kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bu gibi durumlarda elektrik tüketimi önemli ölçüde artar. Tüketim, klimanın ısıtma işleviyle aynıdır.

Ürünün en önemli avantajı yangın tehlikesi oluşturmamasıdır. Dolayısıyla çocuk olan çevrede bir tehdit oluşturmuyor. Elektrik tüketimi diğer ısıtıcılara göre daha makuldür. Hemen soğumaması daha verimli ısıtma sağlar.



Son Güncelleme: 10.01.2021 17:08
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Anahtar Kelimeler:
RadyatörKumtelBİM
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