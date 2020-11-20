BİM saat kaçta açılıyor? 21 Kasım Cumartesi

Pandemi olaylarından dolayı Türkiye çapında yeni önlemler ve yasaklar belirlenmiştir. Herkes tarafından merak edilen 21 Kasım tarihinde BİM saat kaçta açılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olmuştur. Vaka sayılarının artış gösterdiği bu günlerde alınan önlemlerden sonra BİM mağazalarının saat kaçta açılacağı alışveriş severler tarafından merak edilmektedir.

Türkiye çapında yeni çıkarılan yasaya göre BİM market zinciri 21 Kasım Cumartesi günü ile 22 Kasım Pazar günü saat 10.00’da açılmasına ve saat 20.00’da kapanmasına karar verilmiştir.