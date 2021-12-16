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BİM personel maaşları ne kadar? BİM marketinde çalışma şartları neler?

Ülkemizin önde gelen zincir marketlerinden olan BİM'de personel maaşları pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, 2021 BİM personel maaşları ne kadar? BİM çalışma şartları neler? BİM market ile ilgili merak edilen tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

16 Aralık 2021 Perşembe 16:05
BİM personel maaşları ne kadar? BİM marketinde çalışma şartları neler?
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Türkiye’de binlerce mağazası bulunan BİM Market zincirlerinde personellerine sağlamış olduğu imkânlarla çalışmak isteyen kişiler diğer marketlere oranlara daha fazla tercih ediliyor. Birçok kişi tarafından merak edilen BİM çalışma koşulları ve maaşlarına yazımızda yer verdik.

2021 yılı BİM çalışma koşulları nelerdir?

BİM’de çalışma şöyle;

-En az lise mezunu olmak,

-30 yaşını tamamlamamak ( Yönetici, mağaza sorumluları hariç )

-İletişim becerisi yüksek,

-Tercihen daha önce market sektöründe çalışmak ve deneyimli olmak,

-Satış ve pazarlama yeteneğine sahip olmak.

Yukarıdaki koşulları sağlayan kişiler intenet üzerinden online olarak Bim İş Başvurusu sayfasından başvuruda bulunabilir. Başvuru sonrasında personele ihtiyacı ve deneyimlerinizde dikkate alınarak başvuru değerlendirilir. Bunun sonrasındaysa;

-İşe uygun görüldüğü takdirde İnsan Kaynakları tarafından aranarak görüşmeye çağırılır.

-Daha sonra mülakat yapılır

-Mülakat öncesinde Bim market ile ilgili bilgilere, şirketin misyon ve vizyonuna göz atmak faydalı olabiir.

-Mülakatınızın olumlu sonuçlanması durumunda sizden işe giriş evraklarınıda toparlayıp belirtilen tarihte işe başlamanız istenir.

Bim marketinde part time çalışılıyor mu?

Bim market zincirlerinde part time olarakda personel çalıştırabilmekte. Partt ime çalışan personellerde aranan koşullarda tam zamanlı çalışanda aranan koşullarla aynıdır.

2021 yılı Bim Market personelinin çalışma saatleri nedir?

Son dönemlerde yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle market çalışma saatleri ve günleri sürekli olarak değişse de genel Bim Market çalışma saatleri 09.00-21.00 arasındadır.

-Tam zamanlı olarak çalışan personeller günde sekiz saat çalışıyorlar. Sabah açılışına gelen personeller yani 09.00’da mağazayı açanlar 08.30’da iş başı yaparlar ve 16.30’da mesaileri biter.

-Markete sabah vardiyasında gelmeyen personeller de 13.30-21.00 saatlerinde arasında çalışırlar.

-Part time çalışan personeller içinse çalışma süresi dört veya 4,5 saat arasında değişmekte.

-Çalışma saatlerinin vardiyaları mağaza sorumlusu tarafından ayarlanmakta.

-Tam zamanlı çalışan personeller için haftalık çalışma süresi 45 saati, kısmi süreliler içinse bunun 2/3 oranındadır.

-Bu sürenin üstünde çalışmalar için fazla mesai ödenmesi veya fazla çalışılan sürelerin izne çevrilmesi gerekmekte.

2021 yılı Bim Market çalışanlarının maaşları ne kadar?

Bim marketlerinde çalışan personellere ödenen maaşlar 2020 yılı ücretleri personelin görev pozisyonuna göre değişiklik göstermekte.

-Maaşlar asgari ücret esas alınarak ödenen bekâr ve çocuksuz bir çalışan için asgari geçim indirimi dâhil net maaş 2021 yılı için 2 bin 825,90TL olacak. Fakat Bim market personellerine maaşını genel olarak asgari ücretin yüzde 10-15 fazla vermektedir.

-Bu bilgilere göre mağaza sorumlusu yani Müdür haricinde ödenen Bim Market 2021 personel maaşları 3 bin ila 3 bin 200TL bandında olacak.

-Tam zamanlı Bim marketinde kasiyer olarak çalışan personellerin maaşları 2021 yılında ortalama olarak 3 bin TL bandındadır.

-Yönetici yani mağaza sorumlusu ve part time Bim marketlerinde çalışan personellerin maaşları 2021 yılında tutarları şöyledir;

2021 yılı Bim part time maaşları ne kadar?

Bilindiği üzere kısmi süreli diğer adıyla part time çalışma 4857sayılı Kanuna göre belirlenmiş ve bir çalışmanın kısmi süreli sayılabilmesi için haftalık çalışma süresinin en az 2/3 oranında çalışılmış olması gerekmekte. Bu sebeple tam zamanlı süresine göre 2/3 oranında çalışanların Bim marketlerinden aldığı maaşı ortalama olarak 2 bin TL bandında olmakta.

2021 yılı Bim Market müdür maaşları ne kadar?

Genel olarak deneyimli ve üniversite mezunu olarak seçilen mağaza sorumluları adından da anlaşıldığı gibi o market şubesinin en üst amir yani sorumlu kişisidir. Bu sorumluluğa bağlı olarak mağaza sorumlularına diğer çalışanlara göre daha fazla aylık ödenmekte. Ortalama olarak ödenen Bim marketlerinde müdürlere verilen maaşların tutarı 4 bin-4 bin 500TL bandındadır. Bu ücretler deneyime ve diğer ek ödemelere göre değişiklik gösterebilecek.

2021 yılı Bim Market bölge sorumlusu maaşları ne kadar?

Bölge sorumluları Bim Market çalışanları arasında en yüksek maaşı alan gruplar arasında bulunmaktadır. Ortalama olarak 7 bin ila 8 bin TL arasında maaş ödenmekte. Maaşlar sorumluluk derecesi, kişinin evli yada bekâr olması ve daha pek çok hususa göre değişebilmekte.

Bim Market maaşları ne zaman yatırır?

Maaşların ödenmesi için mevcut ayın sona ermesi ve varsa fazla mesai, rapor, ücretsiz izin gibi hesaplamaların tamamlanıp maaşların bankaya gönderilmesi gerekmekte. Hesaplama işlemleri ve maaşların bankaya gönderilmesinin ardından genelde maaşlar her ayın 10’unda çalışanların hesaplarına yatırılmaktadır.

Bim Market çalışanlarını maaşlarını hangi bankaya yatırıyor ?

İŞKUR aracılığıyla işe başlayan ve İŞKUR süresince maaşlar Halk Bankası aracılığıyla ödenmekte. İŞKUR iş başı eğitim programları ya da diğer programlar ile Bim markete işe başlayan ve sonrasında kadroya geçenlere ise maaşları Garanti BBVA aracılığıyla maaşları ödenmekte.


Son Güncelleme: 16.12.2021 16:05
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BİM2021Personel MaaşlarıÇalışma Şartları
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