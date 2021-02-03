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Bim online alışveriş var mı, eve sipariş getiriyor mu?

Pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan market alışverişleri online uygulamalar üzerinden satın alınabiliyor.Bim'in eve sipariş getirip getirmediğini,online alışveriş olup olmadığını haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 12:41
Bim online alışveriş var mı, eve sipariş getiriyor mu?
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Türkiye’nin  en büyük marketlerinden biri olan Bim’de merak edilen konu eve sipariş getirip getirmediğidir.Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketler online alışveriş kararı alıp evlere sipariş getirmeye başladı.

Bim online alışveriş var mıdır?

Bim marketinin online alışveriş sitesi yoktur.Hafta içi ve hafta sonu yasaklarında 10.00 ile 17.00 arasında çalışan Bim  şubelerinden alışveriş yapabilirsiniz.

Bim marketinin uygulaması olmasa da çoğu market bu uygulamayı devreye koymuştur.Bazılarını sizler için araştırdık.

Migros sanal market

Kendi sitesi ve ya uygulama olarak sipariş verebilirsiniz.Alışveriş yaptıkdan sonra Kredi kartınız ile ödeme yapabilir,teslim almak istediğiniz saat ve günü belirleyerek tamamlayabilirsiniz.Aldığınız ürünler eğer gec e 00.00 sonra ise teslimat bilgileriniz yenilenmektedir.

CarrefourSA online

En çok tercih edilen  bu uygulama siparişinizi 4 ile 6 gün arasında teslim etmekte.Teslimatı kendi marketlerinin ulaşım araçları ile yapmaktadır.

A101

Bim marketlerinin en büyük rakibi olan A101’de online alışveriş yapmak mevcuttur.Aldığınız ürünleri diğer uygulamalardan farklı olarak kargo ile gönderim yapmaktadır.Kargonuz elinize 7 gün içerisine ulaşıyor.

İstegelsin

İstegelsin’in kuruluş amacı sadece online süpermarkettir.Ürün olanağı fazla olan uygulamada teslimat tarih ve saatlerini kendiniz seçebiliyorsunuz.3 gün içerisinde gönderim yapılır.

Tazedirekt

Tazedirekt uygulamasında farklı  taze organik gıda bulabileceğiniz bir platformdur.Diğer uygulamalardan artısı türkiye’nin hangi yerinde yaşıyor iseniz sipariş verebilmektedir.Kahvaltı,süt vb.ürünleri bulup alabilirsiniz.

Getir

Acil durumlarınızda en çok lazım olan uygulamadır.Pandemi döneminde kurulan Getir ihtiyacınız olduğu ürünleri çok kısa zamanda getirebiliyor.

Yemeksepeti Banabi

Ünlü yemek sipariş uygulamasının içinde olan BanaBi çabuk bir şekilde siparişini getirebiliyor.Sebze,meyve,atıştırmalıklar vb.ürünleri satın alabilirsiniz.

 

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 12:41
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Anahtar Kelimeler:
BİMOnline AlışverişGetirMigros Sanal Market
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