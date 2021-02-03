Bim online alışveriş var mı, eve sipariş getiriyor mu?

Türkiye’nin en büyük marketlerinden biri olan Bim’de merak edilen konu eve sipariş getirip getirmediğidir.Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketler online alışveriş kararı alıp evlere sipariş getirmeye başladı.

Bim online alışveriş var mıdır?

Bim marketinin online alışveriş sitesi yoktur.Hafta içi ve hafta sonu yasaklarında 10.00 ile 17.00 arasında çalışan Bim şubelerinden alışveriş yapabilirsiniz.

Bim marketinin uygulaması olmasa da çoğu market bu uygulamayı devreye koymuştur.Bazılarını sizler için araştırdık.

Migros sanal market

Kendi sitesi ve ya uygulama olarak sipariş verebilirsiniz.Alışveriş yaptıkdan sonra Kredi kartınız ile ödeme yapabilir,teslim almak istediğiniz saat ve günü belirleyerek tamamlayabilirsiniz.Aldığınız ürünler eğer gec e 00.00 sonra ise teslimat bilgileriniz yenilenmektedir.

CarrefourSA online

En çok tercih edilen bu uygulama siparişinizi 4 ile 6 gün arasında teslim etmekte.Teslimatı kendi marketlerinin ulaşım araçları ile yapmaktadır.

A101

İstegelsin

Bim marketlerinin en büyük rakibi olan A101’de online alışveriş yapmak mevcuttur.Aldığınız ürünleri diğer uygulamalardan farklı olarak kargo ile gönderim yapmaktadır.Kargonuz elinize 7 gün içerisine ulaşıyor.

İstegelsin’in kuruluş amacı sadece online süpermarkettir.Ürün olanağı fazla olan uygulamada teslimat tarih ve saatlerini kendiniz seçebiliyorsunuz.3 gün içerisinde gönderim yapılır.

Tazedirekt

Tazedirekt uygulamasında farklı taze organik gıda bulabileceğiniz bir platformdur.Diğer uygulamalardan artısı türkiye’nin hangi yerinde yaşıyor iseniz sipariş verebilmektedir.Kahvaltı,süt vb.ürünleri bulup alabilirsiniz.

Getir

Acil durumlarınızda en çok lazım olan uygulamadır.Pandemi döneminde kurulan Getir ihtiyacınız olduğu ürünleri çok kısa zamanda getirebiliyor.

Yemeksepeti Banabi

Ünlü yemek sipariş uygulamasının içinde olan BanaBi çabuk bir şekilde siparişini getirebiliyor.Sebze,meyve,atıştırmalıklar vb.ürünleri satın alabilirsiniz.