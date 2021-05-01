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Bim öğle arası saatlerinde açık mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm yurtta uygulanan tam kapanma sayesinde birçok sektör kapanmak zorunda kaldı. Bu anlamda vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini merak etti. Büyük marketler zinciri olan ve geniş müşteri kitlesine sahip olan BİM, marketlerin çalışma saatlerini araştırıyor. BİM öğle arası saatlerinde açık mı? sorusunun cevapları ve merak edilenler haberimizde

01 Mayıs 2021 Cumartesi 18:54
Bim öğle arası saatlerinde açık mı?
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Koronavirüs salgınında vaka oranlarını azaltmak amacıyla 17 günlük tam kapanma dönemine girildi. Birçok işletme bu süreç içerisinde çalışmalarına ara verirken büyük zincir marketler pazar günleri hizmet veremeyecek. Bu anlamda birçok kişi marketlerin çalışma saatlerini merak etti. Koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları ulusa seslenirken 29 Nisan 17 Mayısıs tarihleri arasında kişiler tam zamanlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi. Bu anlamda birçok işletmeler faaliyetlerine ara verirken vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini araştırdı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre büyük zincir marketler (BİM'de dahil) pazar günleri kapalı olacağını açıkladı. Bu sayede vatandaşlar diğer günler için bim öğle arası saatlerinde açık mı? sorusu en çok merak edilen sorular arasında yer alırken sizler için BİM marketler çalışma saatlerini araştırdık.

BİM marketler çalışma saati

BİM hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

BİM HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.


 

 

 



Son Güncelleme: 01.05.2021 18:54
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Anahtar Kelimeler:
BİMMarketÇalışma Saatiöğle Arası
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