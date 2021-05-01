Koronavirüs salgınında vaka oranlarını azaltmak amacıyla 17 günlük tam kapanma dönemine girildi. Birçok işletme bu süreç içerisinde çalışmalarına ara verirken büyük zincir marketler pazar günleri hizmet veremeyecek. Bu anlamda birçok kişi marketlerin çalışma saatlerini merak etti. Koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları ulusa seslenirken 29 Nisan 17 Mayısıs tarihleri arasında kişiler tam zamanlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi. Bu anlamda birçok işletmeler faaliyetlerine ara verirken vatandaşlar marketlerin çalışma saatlerini araştırdı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre büyük zincir marketler (BİM'de dahil) pazar günleri kapalı olacağını açıkladı. Bu sayede vatandaşlar diğer günler için bim öğle arası saatlerinde açık mı? sorusu en çok merak edilen sorular arasında yer alırken sizler için BİM marketler çalışma saatlerini araştırdık.

BİM marketler çalışma saati

BİM hafta içi : 10.00 - 18.00 arası çalışıyor.

BİM HAFTA SONU: 10.00- 17.00 arası çalışıyor.



