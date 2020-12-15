BİM, Migros, A101, Şok ve diğer marketler saat kaçta açılıp kapanacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında marketlerin çalışma saatleri de değişti. Bim 15 Aralık'ta ne zaman açılacak? A101 saat kaçta açılıyor? Şoku sabah kaçta açılıyor? Bakkallar ve marketler ne zaman açılıp ve kapanacak? Gibi soruların cevabı merak konusu oldu.

Marketler ne zaman açılacak? BİM bu hafta ne zaman açılıyor? Şok ne zaman açılacak? A101 saat kaçta açılıyor? Bu konu vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Marketler hafta sonları ve hafta içi sokağa çıkma yasakları sırasında açık mı yoksa kapalı mı? Bakkal ve marketler ne zaman açılıp ve kapanacak? Soruların cevabı merak edilmeye başlandı.

Marketler Kaçta Açılıyor ve Kapanıyor? Bugün Marketler Kaça Kadar Açık?

İçişleri Bakanlığı tarafından valilere yapılan "sokağa çıkma yasağı kısıtlama" genelgesi kapsamında, yeni bir karar alınana kadar iş günlerinde 21.00-05.00 saatleri arasında kısıtlamaların uygulanacağı, diğer taraftan vatandaşların yasağın olduğu günler içerisinde marketler ne kadar açık kalacak? Bunun gibi sorulara da cevap aranmaktadır.

Sokağa Çıkma Yasağında Marketler Açık Mı?

Kısıtlamanın olduğu hafta sonları bakkallar, marketler, manavlar, kasaplar ve kuruyemişçiler 10:00-17:00 saatleri arasında açık olacak. Vatandaşlarımız (65 yaş ve üstü 20 yaş altı vatandaşlar hariç) kendi ihtiyaçlarını yerine getirmek için en yakında bulunan Manavlara, kasaplara ve kuruyemişçilere gidebileceklerdir. Aynı saat içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve online sipariş veren firmalar eve / adrese satışı yapabilecek.

BİM Çalışma Saatleri

BİM hafta içi 10.00- 20.00 arasında hizmet vermektedir.

BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arasında hizmet vermektedir.

A101 Çalışma Saatleri

A101 hafta içi 10.00- 20.00 arasında hizmet vermektedir.

A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arasında hizmet vermektedir.

Migros Çalışma Saatleri

Migros hafta içi 10.00- 20.00 arasında hizmet vermektedir.

Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arasında hizmet vermektedir.

Marketler Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor?

Hafta sonları ve hafta içinde sokağa çıkma yasağı var. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre marketler sokağa çıkma yasağı döneminde belirli saatler içerisinde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

"Cumartesi ve pazar günleri kısıtlama olduğunda marketlerin, manavların, kasapların ve kuruyemişçilerin 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet göstermesine izin verilecek." Ruhsatlı işyerleri ve ekmek satan bayiler ekmek ihtiyacını karşılamak için hizmet verecektir. Vatandaşlarımız (65 yaş ve üstü ve 20 yaş altı olanlar hariç), ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı kalmak kaydıyla, ikamet ettikleri yere yürüme mesafesinde fırına gidip gelebilecekler ve araç sürmemeleri kaydıyla (engeli olan vatandaşlar hariç).

Ruhsatlı fırın ve pastane firmalarına ait ekmek dağıtım araçları, sadece bakkal ve marketlerde ekmek servisi yapabilecek olup, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak satışı yapılmayacaktır.

Restoran tarzı işyerleri ve lokantalar, sadece sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10:00-20:00 saatleri arasında paket servis için açık olabilecek.