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BİM Marketlerin hafta içi ve hafta sonu açılış ve kapanış saatleri

Koranavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaların tekrar gelmesinin ardından vatandaşlar, marketlerin açılacağı ve kapanacağı saatleri merak etmeye başladı. Bu marketler arasında en çok alışveriş yapılan marketlerden biri olan BİM’de var. Vatandaşlar, BİM’in hangi saatler arasında çalışacağını merak ediyor.

10 Aralık 2020 Perşembe 21:12
BİM Marketlerin hafta içi ve hafta sonu açılış ve kapanış saatleri
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Ülkemizde, virüsün tekrar artışa geçmesinin ardından yeni tedbirler alınmaya başlandı. Bu tedbirlerden birisi de sokağa çıkma kısıtlamaları. Bilindiği üzere hafta içi akşam saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başlıyor ve diğer gün sabah 05.00’a kadar sürüyor. Hafta sonu ise sokağa çıkmak tamamen yasak. Durum böyle olunca da vatandaşlar, marketlerin hangi saatte açıldığını, hangi saatte kapandığını merak ediyor. BİM’in çalışma saatleri neler?

 

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla marketlerin hangi saatler aralığında çalışacağı da açıklandı. Açıklamaya göre marketler, hafta içi sabah saat 10.00 ile akşam 20.00 arasında açık olacak. BİM’in çalışma saatleri de bu şekilde.

 

Hafta sonu ise marketlerin açık olup olmayacağını merak ediliyordu. Yapılan açıklamayla, hafta sonu marketlerin açık olacağı ve çalışma saatlerinin sabah 10.00 ile akşam 17.00 arasında olacağı açıklandı. Cumartesi ve pazar günleri BİM, 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

 

Vatandaşların merak ettiği bir başka soru da, hafta sonu marketlere gidip, gidemeyecekleri. Yapılan açıklamayla, vatandaşlar 10.00-17.00 arasında açık olan marketlere gidebilecekler. Ancak kendilerine en yakın marketleri tercih etmeleri gerekiyor.



Son Güncelleme: 10.12.2020 21:12
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BİMMarketKoranavirüsBimin Açılış Ve Kapanış Saati
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