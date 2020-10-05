BİM marketler 9 Ekim aktüel ürünler kataloğu açıklandı!

Türkiye’nin pek çok farklı noktasında yer alan binlerce şubesi ile müşterilere hizmet vermeye devam eden BİM marketler aynı zamanda uygun fiyat etiketleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Her hafta düzenli olarak oluşturulan aktüel ürünler katalogları ile birbirinden kullanışlı ürünleri avantajlı fiyatlar üzerinden satışa sunan BİM marketler 9 Ekim haftasında da yeni ürünleri raflarına dizecek.

Piyasadaki diğer ürünlere göre çok daha uygun fiyatlar üzerinden satışa sunulan avantajlı ürünler 9 Ekim tarihinden itibaren BİM marketlerden satın alınabilecek. Aşağıdaki kısımda BİM marketlerin 9 Ekim tarihli aktüel ürünler kataloğu yer alıyor.