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BİM marketler 9 Ekim aktüel ürünler kataloğu açıklandı!

Binlerce şubesi ile milyonlarca müşteriye hizmet veren BİM marketlerin 9 Ekim tarihli aktüel ürünler kataloğu sonunda açıklandı. Katalogda birbirinden çeşitli ürünler uygun fiyatlarla yer alıyor…

05 Ekim 2020 Pazartesi 23:20
BİM marketler 9 Ekim aktüel ürünler kataloğu açıklandı!
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Türkiye’nin pek çok farklı noktasında yer alan binlerce şubesi ile müşterilere hizmet vermeye devam eden BİM marketler aynı zamanda uygun fiyat etiketleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Her hafta düzenli olarak oluşturulan aktüel ürünler katalogları ile birbirinden kullanışlı ürünleri avantajlı fiyatlar üzerinden satışa sunan BİM marketler 9 Ekim haftasında da yeni ürünleri raflarına dizecek.

Piyasadaki diğer ürünlere göre çok daha uygun fiyatlar üzerinden satışa sunulan avantajlı ürünler 9 Ekim tarihinden itibaren BİM marketlerden satın alınabilecek. Aşağıdaki kısımda BİM marketlerin 9 Ekim tarihli aktüel ürünler kataloğu yer alıyor.




Son Güncelleme: 05.10.2020 23:20
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Anahtar Kelimeler:
BİMAlışverişAktüel
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