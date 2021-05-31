Bim marketler 31 Mayıs aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Bim 31 Mayıs kampanyalı ürünler listesi

Bim marketler 31 Mayıs Pazartesi ürün kataloğunu yayımladı. Bu hafta Bim marketlerine züccaciye, elektronik ve birçok elektrikli ev aleti yer alırken tüm mağazalarda kampanyalı fiyatları ile reyonlarda yer alacak Birbirinden farklı ürünleri mağazasına getiren Bim marketler kaliteli hizmet sunarak müşterilerini memnun etmeye devam ediyor.Her hafta farklı ürünleri mağazasına getirerek vatandaşların ihtiyacını karşılayan marketler zinciri uygun fiyatları ile müşteri kapasitesini büyütüyor. İşte Bim marketler aktüel ürün kataloğu ürün fiyatları ile haberimizde



İşte 31 Mayıs Bim marketlere gelecek ürünlerin fiyat listesi

Corby CX007-2B Drone 299 TL

Fakr Dk Durablen Süpürge 219 TL

JBL Tune 160 TL

Kulak İç Kulaklık 59,90 TL

Kumtel Nostaljk Fırın 239 TL

Stanley Termos 0,47 Ltre 259 TL

Hamak 69,90 TL

Outdoor Şapka 34,90 TL

Çift Katmanlı 2 Kşlk Çadır 239 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 349 TL

Şişme Kamp Matı 199 TL

Uyku Tulumu 99,90 TL

Kafa Lambası 49,90 TL

44 Parça Kamp İhitiyaç seti 39.90 TL

Solar Paneli Güç Kaynağı 249 TL

Katlanır Pknk Masası Set 24

Şemsiye Bidonu 29,90 TL

Rattan Görünümlü Plastik Koltuk 79,

Sırtlıklı Sandalye Minder 12,90 TL

Sandalye Minder 5,90 TL

Orta Boy Nostaljk Radyo 99,90 TL

Solar Ledl Zincir 49,90 TL

Paşabahçe Oval Tabak 3’lü 15,90 TL

Paşabaheçe Bölmel Cam Saklama Kabı 13,50 TL

Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 14,90 TL

Kapaklı Oval Borcam 34,90 TL

Chef’s Mermer Desenli Tava 2’l 49,90 TL

Rooc Küçük Bıçak 8,90 TL

Rooc Büyük Bıçak 15,90 TL

LAV Kahve Yanı Su Bardağı 6’lı 13,90 TL

LAV Çay Bardağı 6’lı 8,90 TL

Desenli Yuvarlak Saklama Kabı 2’l 15,90 TL

Mutfak Havlusu Set 4’lü 17,90 TL

Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 49,90 TL

Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 39,90 TL

Çft Kişilik Pike 36,90 TL

Tek Kişilik Pike 32,90 TL

Havlu Set 3’lü 22,

Silikon Elyaf Yastık 14,90 TL

Yastık Alez 2’l 19,90 TL

Bez Dolap 99,90 TL

Raı Tekerlekli Askılık 79,9

Toz Alma Aparatı 22,90 TL

Kapaklı Deterjanlık 9,90 TL

Soley Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 25,90 TL

Soley Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 21,90 TL.

Yastık Kılıfı 2’l 9,90 TL

Wellsoft Saç Bonesi 4,90 TL

Kadın Pijama Takımı 59













