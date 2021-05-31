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Bim marketler 31 Mayıs aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Bim 31 Mayıs kampanyalı ürünler listesi

Bim marketler her hafta olduğu gibi bu haftada kampanyalı ürünlerini mağazalarına getiriyor. Heyecanla beklenen Bim aktüel ürün kataloğu yayımlandı. 31 Mayıs’ta gelecek olan ürünlerde züccaciye, elektronik ve birçok kamp ürünleri mağazalarda yer alırken bu haberimizde Bim 31 Mayıs kampanyalı ürünlerin listesine yer vereceğiz. İşte Bim marketler 31 Mayıs aktüel ürün kataloğu haberimizde

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:20
Bim marketler 31 Mayıs aktüel ürün kataloğu yayınlandı! Bim 31 Mayıs kampanyalı ürünler listesi
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Bim marketler 31 Mayıs Pazartesi ürün kataloğunu yayımladı. Bu hafta Bim marketlerine züccaciye, elektronik ve birçok elektrikli ev aleti yer alırken tüm mağazalarda kampanyalı fiyatları ile reyonlarda yer alacak Birbirinden farklı ürünleri mağazasına getiren Bim marketler kaliteli hizmet sunarak müşterilerini memnun etmeye devam ediyor.Her hafta farklı ürünleri mağazasına getirerek vatandaşların ihtiyacını karşılayan marketler zinciri uygun fiyatları ile müşteri kapasitesini büyütüyor. İşte Bim marketler aktüel ürün kataloğu ürün fiyatları ile haberimizde
 

İşte 31 Mayıs Bim marketlere gelecek ürünlerin fiyat listesi

Corby CX007-2B Drone 299 TL

 Fakr Dk Durablen Süpürge 219 TL

 JBL Tune 160 TL

 Kulak İç Kulaklık 59,90 TL

 Kumtel Nostaljk Fırın 239 TL

 Stanley Termos 0,47 Ltre 259 TL

 Hamak 69,90 TL

 Outdoor Şapka 34,90 TL

 Çift Katmanlı 2 Kşlk Çadır 239 TL

 Katlanır Kamp Sandalyesi 349 TL

 Şişme Kamp Matı 199 TL

 Uyku Tulumu 99,90 TL

 Kafa Lambası 49,90 TL

 44 Parça Kamp İhitiyaç seti 39.90 TL

Solar Paneli Güç Kaynağı 249 TL

 Katlanır Pknk Masası Set 24

 Şemsiye Bidonu 29,90 TL

 Rattan Görünümlü Plastik Koltuk 79,

Sırtlıklı Sandalye Minder 12,90 TL

 Sandalye Minder 5,90 TL

 Orta Boy Nostaljk Radyo 99,90 TL

 Solar Ledl Zincir 49,90 TL

 Paşabahçe Oval Tabak 3’lü 15,90 TL

 Paşabaheçe Bölmel Cam Saklama Kabı 13,50 TL

 Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 14,90 TL

 Kapaklı Oval Borcam 34,90 TL

 Chef’s Mermer Desenli Tava 2’l 49,90 TL

 Rooc Küçük Bıçak 8,90 TL

 Rooc Büyük Bıçak 15,90 TL

 LAV Kahve Yanı Su Bardağı 6’lı 13,90 TL

 LAV Çay Bardağı 6’lı 8,90 TL

 Desenli Yuvarlak Saklama Kabı 2’l 15,90 TL

Mutfak Havlusu Set 4’lü 17,90 TL

 Çift Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 49,90 TL

 Tek Kişilik Çok Amaçlı Yatak Örtüsü 39,90 TL

 Çft Kişilik Pike 36,90 TL

 Tek Kişilik Pike 32,90 TL

 Havlu Set 3’lü 22,

 Silikon Elyaf Yastık 14,90 TL

 Yastık Alez 2’l 19,90 TL

 Bez Dolap 99,90 TL

 Raı Tekerlekli Askılık 79,9

 Toz Alma Aparatı 22,90 TL

 Kapaklı Deterjanlık 9,90 TL

 Soley Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 25,90 TL

 Soley Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 21,90 TL.

 Yastık Kılıfı 2’l 9,90 TL

 Wellsoft Saç Bonesi 4,90 TL

 Kadın Pijama Takımı 59






 


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:20
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Bim 31 Mayıs ürün KataloğuBim 31 Mayıs Kampanyalı ürünler
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