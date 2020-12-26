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BİM marketler 30 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!

Türkiye'nin dört bir yanındaki binlerce mağazası ile milyonlarca vatandaşa çeşitli ürünleri ulaştıran BİM marketlerde 30 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 30 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine birbirinden çeşitli ürünlerin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu görüldü...

26 Aralık 2020 Cumartesi 01:48
BİM marketler 30 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
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Türkiye’nin en çok tercih edilen marketlerinden olan BİM marketlerde her hafta düzenli olarak aktüel ürünler kataloğu yayımlanmaya devam ediyor. BİM marketler düzenli olarak belirlediği aktüel ürünler kataloğu ile milyonlarca müşterisine son derece uygun fiyatlar karşılığında kullanışlı ürünler satıyor. BİM üzerinden ucuz fiyatlar karşılığında satışa sunulan ürünleri satın almak isteyen müşteriler ise düzenli olarak aktüel ürünler kataloğunu ilgiyle takip ediyorlar.

Son olarak BİM marketler tarafından 30 Aralık’tan itibaren Türkiye’deki tüm mağazalarda satışa çıkarılacak olan aktüel ürünler belli oldu. Ürünler arasında elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, temizlik aletlerinden yorgan-yastık takımlarına kadar birçok çeşitte ürünün yer aldığı görüldü. İşte 30 Aralık BİM marketler aktüel ürünler kataloğu…



Son Güncelleme: 26.12.2020 01:48
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BİMBim AktüelAktüel ürünlerAktüel Katalog
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