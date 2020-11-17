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BİM Marketler 27 Kasım – 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen market zincirlerinden olan BİM Marketler her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünler kataloğuyla müşterilerin ilgisini topladı. BİM Marketler 27 Kasım aktüel ürünler kataloğunda birbirinden kullanışlı ürünlerin cazip fiyatlarla satışa sunulduğu görüldü...

17 Kasım 2020 Salı 22:18
BİM Marketler 27 Kasım – 4 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
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Türkiye’nin pek çok noktasında müşterilerin en çok ziyaret ettiği marketlerden olan BİM marketler aktüel ürünlerini satışa sunmaya devam ediyor. Her gün milyonlarca müşterinin avantajlı fiyatlarla alışveriş yaptığı BİM Marketlerde her hafta düzenli olarak aktüel ürünler kataloğu yayımlanıyor. Bu katalog içerisinde birbirinden kullanışlı ürünler piyasanın oldukça altındaki fiyatlarla satışa koyuluyor.

BİM Marketler son olarak 27 Kasım tarihinde satışa sunulacak olan aktüel ürünlerin yer aldığı kataloğu yayımladı. Kataloğa bakıldığında elektronik ürünlerden mutfak eşyalarına, oyuncu ekipmanlarından kadın-erkek kıyafetlerine kadar pek çok çeşit ürünün uygun fiyatlarla yer aldığı görülüyor.


İşte 27 Kasım BİM Marketler aktüel ürünler kataloğu...



Son Güncelleme: 17.11.2020 22:18
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Anahtar Kelimeler:
BİMAktüel ürünlerKatalog
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