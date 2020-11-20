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BİM marketler 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen marketlerinden olan BİM üzerinde her hafta aktüel ürünler uygun fiyatlarla satılıyor. BİM'de 27 Kasım tarihinde satışa sunulacak ürünlerin belli olmasıyla birlikte milyonlarca kişi ürünlerle ilgili araştırmalarına başladılar...

20 Kasım 2020 Cuma 23:44
BİM marketler 27 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
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Türkiye’nin en çok tercih edilen market zincirlerinden olan BİM’de her hafta olduğu gibi 27 Kasım haftasında da aktüel ürünler satışa çıkıyor. Piyasada satılan ürünlerin oldukça uygun fiyatlar üzerinden satışa sunulduğu BİM marketlerde her hafta bu ürünlere büyük ilgi gösteriliyor. 27 Kasım tarihinde satışa sunulacak olan aktüel ürünlerini açıklayan BİM marketlerin kataloğuna bakıldığında dizüstü bilgisayardan kablosuz kulaklıklara, telefon aparatlarından akıllı saatlere kadar pek çok teknolojik ürünün uygun fiyatlarla yer aldığı görülüyor.

İşte 27 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu…




Son Güncelleme: 20.11.2020 23:44
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BİMAktüelAktüel ürünler
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