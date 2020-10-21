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BİM marketler 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

Türkiye’de müşteriler tarafından en çok ziyaret edilen marketler zincirlerinden biri olan BİM marketlerde 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Milyonlarca kişinin ihtiyaçlarına karşılık verilen aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden kullanışlı ürünler yer aldı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 22:49
BİM marketler 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
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Türkiye’nin binlerce farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca vatandaşa hizmet veren BİM marketler zinciri her hafta düzenli olarak aktüel ürünlerini raflarına dizmeye devam ediyor. Market ürünlerinin yanı sıra ihtiyaca karşılık getirilen aktüel ürünleri de oldukça uygun fiyatlar üzerinden satışa sunan BİM marketlerin 23 Ekim tarihi itibariyle hangi ürünlere yer vereceği sonunda belli oldu.

BİM marketler tarafından yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda yine birbirinden çeşitli ve kullanışlı ürünler uygun fiyatlar üzerinden yer aldı. 23 Ekim’de satışa sunulacak olan aktüel ürünler arasında çalışma masası, mutfak malzemeleri ve kişisel bakım aletleri ön plana çıktı. Aşağıdaki kısımda BİM marketler 23 Ekim aktüel ürünler kataloğunun tamamı yer alıyor.




Son Güncelleme: 21.10.2020 22:49
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Anahtar Kelimeler:
BİMAktüel ürünler
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