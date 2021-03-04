İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Bim market indirimli Miele süpürge nasıl, alınır mı?

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Bim market indirimli Miele süpürge nasıl, alınır mı? haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 4 Mart Perşembe 22:46 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 22:50
Bim market indirimli Miele süpürge nasıl, alınır mı?
Takip Et:

Birçok kişiye yabancı bir marka olan Miele, markayı bilenler için elektrikli ev aletleri kategorisinde 1. Olan bir marka. Alman markası olan Miele süpürge alanında fazlasıyla deneyime sahip. Miele, lüks Alman ev gereçleri üreticisi olarak 1899 senesinde aile şirketi olarak kurulmuştur. 121 sene önce Carl Miele ile Reinhard Zinkann’ın kurduğu şirket günümüzde de kaliteli ürünleriyle tanınmaya devam ediyor.

Miele C1’in teknik özellikleri

-

800W elektrik gücü

-

69db ses seviyesi

-

6 kademeli çekim gücü ayarı

-

4.5 litre toz torba hacmi

-

463x221 mm ölçü 5.54 kg ağırlık

Bim bu ürünü bu kadar ucuza nasıl satıyor?

 Piyasa fiyatı 1900 TL olan bu ürünü Bim’in 999 TL’ye satması tamamen stok temizliğinden kaynaklanıyor. Ürünün yeni çıkan modelleri uzun zamandır satışta. Firma da stoğu temizleyebilmek amacı ile Bim’i kullanıyor. İthal olan bir ürünün düşük kaliteyle Bim’de satılıyor olması mümkün olmaz. Zaten Miele C1 modeliyle ilgili bilinen kronik bir sorun da bulunmuyor.

Miele C1 tercih edilmeli mi?

 Bu model toz torbalı olan en güzel süpürgeyi çok pahalı olmadan alma düşüncesi olanların tercihi. Modelin çekim gücü fazlasıyla güzel. Ayrıca yüksek malzeme kalitesiyle birlikte tam olarak evlere uygun bir süpürge. Modelin bir diğer avantajı ise hem küçük hem de yer kaplamayan bir boyutunun olması.

Miele C1 çekiş gücü iyi mi?

Piyasada yer alan diğer markalara ( Philips, Arzum, Arçelik, Bosch vb.) göre Miele C1 çok daha güçlü bir süpürge. Ayarını en yükseğe getirdiğiniz zaman büyük bir halıyı bile rahatlıkla kaldırabilirsiniz. Orta ayarı da oldukça sessiz. Belki ses konusundan bakıldığında en iyi süpürge olmayabilir ancak, çekim gücünde kesinlikle en iyisi.

Miele C1 harici turbo başlık takılıyor mu?

 Ürüne harici turbo başlık takılıyor olması ürünün en güzel yanlarından birisi. Ancak turbo başlığı intenette bulmak biraz zor.

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 22:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Miele SüpürgeAktüelBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uşak’ta sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Uşak risk grubu hangisi?
Uşak’ta sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Uşak risk grubu hangisi?
Yozgat’ta sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Yozgat risk grubu hangisi?
Yozgat’ta sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Yozgat risk grubu hangisi?
Rize hangi risk grubunda yer alıyor? Rize sokağa çıkma kısıtlaması var mı, kalktı mı?
Rize hangi risk grubunda yer alıyor? Rize sokağa çıkma kısıtlaması var mı, kalktı mı?
Samsun’da sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Samsun risk grubu hangisi?
Samsun’da sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Samsun risk grubu hangisi?
Migros 4-17 Mart indirim dergisi yayınlandı
Migros 4-17 Mart indirim dergisi yayınlandı
Siirt hangi risk grubunda yer almaktadır? Siirt’te sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
Siirt hangi risk grubunda yer almaktadır? Siirt’te sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Popüler Haberler

Bim market indirimli Miele süpürge nasıl, alınır mı?
Rüyada ikiz bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada ikiz bebek görmenin tabirleri ve yorumları
Rüyada üzüm yemek görmek ne demektir? Rüyada üzüm yemek görmek anlamı, tabiri nedir?
Rüyada aldatılma görmek görmek neye işaret eder? Rüyada aldatılma görmenin anlamları ve yorumları
Rüyada incir yemek görmek neye işaret eder?
Rüyada kuzu görmek ne demektir? Rüyada kuzu görmek anlamı, tabiri nedir?
Yemin dizisi Feride karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cansu Tuman kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Rüyada kabak görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Anaokulları eğitimi zorunlu oldu mu? 2021 anaokuluna gitmek zorunlu mu?
Beyin tümörleri hangi kan gruplarında risklidir?
Netflix Azizler filmi ne zaman yayınlanacak? Azizler filminin resmi fragmanı yayınlandı!
Emanet 117. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı Kanal 7
KYK Yurt başvuru tarihleri ne zaman belli olacak? Başvurularda aranan şartlar neler?
MORPA KAMPÜS giriş nasıl yapılır? Morpa kampüs kayıt işlemleri
Yeni Rakı burası İstanbul reklamı
Akbank emekli promosyon şartları nedir? 2021 Akbank promosyon şartları
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Ümit'i Hande Soral'ın hayat hikayesi!
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Sevda Çağlayan kimdir? Nazan Kesal'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisinde Emir karakterine Burak Tozkoparan hayat veriyor
Mucize Doktor dizi oyuncusu Ferda kimdir? Seda Bakan hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Gerçek adı ne? Emre Dinler oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.