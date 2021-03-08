Bim market 12 Mart 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM mağazalarında 12 Mart 2021 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında 12 Mart 2021 Cuma tarihi itibariyle raflarda yerini alacak olan ürünlerde nelerin olduğu araştırılmaya başlandı.

BİM marketlerinde, Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV 1.999,00 Türk Lirası, Hometech Alfa Tablet 699,00 Türk Lirası ve Anica Cyclone Elektrikli Süpürge 549,00 TÜRK LİRASI fiyatı ile satışa çıkacak. BİM’de HP Wifi Yazıcı 2710 349,00 TÜRK LİRASI, Cam Çay Makinesi 239,00 TÜRK LİRASI, Fakir Buharlı Ütü 199,00 TÜRK LİRASI ve Kütahya Porselen 24 Parça Çift Dekorlu Yemek Takımı 179,00 TÜRK LİRASI.

Kumtel Aspiratör 179,00 TÜRK LİRASI, Tost Makinesi 169,00 TÜRK LİRASI, Polosmart Ps4 Joystick 159,00 TÜRK LİRASI, Akel Katmer ve Gözleme Sacı 149,00 TÜRK LİRASI, Lava Döküm Kızartma Tavası 119,00 TÜRK LİRASI ve Fakir El Mikseri 109,00 TÜRK LİRASI.

Lava Döküm Krep Tavası 99,90 TÜRK LİRASI, Hasır Kordonlu Akıllı Saat 99,90 TÜRK LİRASI, Bilgisayar Sırt Çantası 89,90 TÜRK LİRASI, Trend Yolluk 120x180 cm 89,90 TÜRK LİRASI ve stantlı ve Şarjlı Damacana Pompası 79,90 TÜRK LİRASI.

Polosmart Tws Kablosuz Kulaklık Fs45 79,90 TÜRK LİRASI, Polosmart Wireless Akıllı Lamba 65,00 TÜRK LİRASI, Yumurta Pişirici 69,90 TÜRK LİRASI, Casilda Home Post Halı 59,90 TÜRK LİRASI ve Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 49,90 TÜRK LİRASI.

BİM mağazalarında Cuma günü Dekoratif Gece Lambası 39,90 TÜRK LİRASI, Aynalı ve Fotoğraflı Gece Lambası 29,90 TÜRK LİRASI, Onyo 3 Ayaklı Tripod 9,95 TÜRK LİRASI ve 2 USB’li Duvar Şarjı 24,90 TÜRK LİRASI’den satılacak. Ayrıca Lexar USB Bellek 64 GB 39,90 TÜRK LİRASI, Anahtarlıklı 3’lü Şarj Kablosu 17,90 TÜRK LİRASI ve Chef's Tek Fiyat Ürünler 19,90 TÜRK LİRASI fiyatlarıyla raflarda olacak.

BİM market 12 Mart Cuma aktüel ürünler kataloğu

Kapitone Çift Kişilik Yatak Alezi 36,90 TÜRK LİRASI

Soley Lastikli Penye Çarşaf Battal Boy 29,90 TÜRK LİRASI

Soley Lastikli Çarşaf Çift Kişilik 27,50 TÜRK LİRASI

Casilda Home Lüks Kapitone Yastık 29,90 TÜRK LİRASI

Kapitone Yastık Alezi 9,95 TÜRK LİRASI

Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 29,90 TÜRK LİRASI

Oval Kutulu Dikiş Seti 9,95 TÜRK LİRASI

2’li Waffle Peçete 9,50 TÜRK LİRASI

Çok Amaçlı Paspas 10,90 TÜRK LİRASI

LAV 6’lı Kulplu Çay Bardağı 14,90 TÜRK LİRASI

LAV Kapaklı Saklama Kabı 4,50 TÜRK LİRASI

Paşabahçe 4’lü Su Bardağı 19,90 TÜRK LİRASI

Paşabahçe Dalgalı Kenar Servis Tabağı 8,95 TÜRK LİRASI

3’lü Bölmeli Organizer Saklama Kabı 6,50 TÜRK LİRASI

Mini Süzgeç 3,50 TÜRK LİRASI

Kapaklı Çöp Kovası 8,95 TÜRK LİRASI

Salata Kurutucusu 22,90 TÜRK LİRASI

Şans Bambusu Canlı bitki 6,50 TÜRK LİRASI

Gezer Klasik Terlik Kadın 12,90 TÜRK LİRASI

Figürlü Poşetlik 12,90 TÜRK LİRASI

Casilda Home Sunum Tabağı 12,90 TÜRK LİRASI

Casilda Home Kahvaltı Tabağı 12,90 TÜRK LİRASI

Casilda Home Kare Kahvaltı Seti 59,90 TÜRK LİRASI

Casilda Home Yuvarlak Sunum Tablası 19,90 TÜRK LİRASI

Casilda Home 4’lü Çerezlik/Sosluk 12,90 TÜRK LİRASI

LAV 6’lı Reçellik 9,95 TÜRK LİRASI

Kalp Peçetelik 9,95 TÜRK LİRASI

Servis Maşa Çeşitleri 5,95 TÜRK LİRASI

Süs Limon Ağacı 17,50 TÜRK LİRASI

Rakle 12 Parça Kuş Dekorlu Çay Seti 39,90 TÜRK LİRASI

Rakle 3’lü Kuş Dekorlu Meşrubat Bardağı 17,90 TÜRK LİRASI

Kütahya Porselen Demlik 32,90 TÜRK LİRASI

Kütahya Porselen Şekerlik 9,95 TÜRK LİRASI

BİM markette bu hafta neler var 2021?