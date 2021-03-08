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Bim market 12 Mart 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM mağazalarında 12 Mart 2021 Cuma günü itibariyle raflarda olacak olan ürünlerin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Her hafta birbirinden indirimli ürünleri vatandaşlara sunan BİM'de 12 Mart 2021 Cuma günü itibariye satışa sunulacak olan ürünler belli oldu.

08 Mart 2021 Pazartesi 19:31
Bim market 12 Mart 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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BİM mağazalarında 12 Mart 2021 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında 12 Mart 2021 Cuma tarihi itibariyle raflarda yerini alacak olan ürünlerde nelerin olduğu araştırılmaya başlandı.

BİM marketlerinde, Dijitsu 43 Inç Full HD Uydu Alıcılı TV 1.999,00 Türk Lirası, Hometech Alfa Tablet 699,00 Türk Lirası ve Anica Cyclone Elektrikli Süpürge 549,00 TÜRK LİRASI fiyatı ile satışa çıkacak. BİM’de HP Wifi Yazıcı 2710 349,00 TÜRK LİRASI, Cam Çay Makinesi 239,00 TÜRK LİRASI, Fakir Buharlı Ütü 199,00 TÜRK LİRASI ve Kütahya Porselen 24 Parça Çift Dekorlu Yemek Takımı 179,00 TÜRK LİRASI.

Kumtel Aspiratör 179,00 TÜRK LİRASI, Tost Makinesi 169,00 TÜRK LİRASI, Polosmart Ps4 Joystick 159,00 TÜRK LİRASI, Akel Katmer ve Gözleme Sacı 149,00 TÜRK LİRASI, Lava Döküm Kızartma Tavası 119,00 TÜRK LİRASI ve Fakir El Mikseri 109,00 TÜRK LİRASI.

Lava Döküm Krep Tavası 99,90 TÜRK LİRASI, Hasır Kordonlu Akıllı Saat 99,90 TÜRK LİRASI, Bilgisayar Sırt Çantası 89,90 TÜRK LİRASI, Trend Yolluk 120x180 cm 89,90 TÜRK LİRASI ve stantlı ve Şarjlı Damacana Pompası 79,90 TÜRK LİRASI.

Polosmart Tws Kablosuz Kulaklık Fs45 79,90 TÜRK LİRASI, Polosmart Wireless Akıllı Lamba 65,00 TÜRK LİRASI, Yumurta Pişirici 69,90 TÜRK LİRASI, Casilda Home Post Halı 59,90 TÜRK LİRASI ve Dexim Taşınabilir Şarj Aleti 10.000 mAh 49,90 TÜRK LİRASI.

BİM mağazalarında Cuma günü Dekoratif Gece Lambası 39,90 TÜRK LİRASI, Aynalı ve Fotoğraflı Gece Lambası 29,90 TÜRK LİRASI, Onyo 3 Ayaklı Tripod 9,95 TÜRK LİRASI ve 2 USB’li Duvar Şarjı 24,90 TÜRK LİRASI’den satılacak. Ayrıca Lexar USB Bellek 64 GB 39,90 TÜRK LİRASI, Anahtarlıklı 3’lü Şarj Kablosu 17,90 TÜRK LİRASI ve Chef's Tek Fiyat Ürünler 19,90 TÜRK LİRASI fiyatlarıyla raflarda olacak.

BİM market 12 Mart Cuma aktüel ürünler kataloğu

  • Kapitone Çift Kişilik Yatak Alezi 36,90 TÜRK LİRASI
  • Soley Lastikli Penye Çarşaf Battal Boy 29,90 TÜRK LİRASI
  • Soley Lastikli Çarşaf Çift Kişilik 27,50 TÜRK LİRASI
  • Casilda Home Lüks Kapitone Yastık 29,90 TÜRK LİRASI
  • Kapitone Yastık Alezi 9,95 TÜRK LİRASI
  • Güpürlü Dertsiz Masa Örtüsü 29,90 TÜRK LİRASI
  • Oval Kutulu Dikiş Seti 9,95 TÜRK LİRASI
  • 2’li Waffle Peçete 9,50 TÜRK LİRASI
  • Çok Amaçlı Paspas 10,90 TÜRK LİRASI
  • LAV 6’lı Kulplu Çay Bardağı 14,90 TÜRK LİRASI
  • LAV Kapaklı Saklama Kabı 4,50 TÜRK LİRASI
  • Paşabahçe 4’lü Su Bardağı 19,90 TÜRK LİRASI
  • Paşabahçe Dalgalı Kenar Servis Tabağı 8,95 TÜRK LİRASI
  • 3’lü Bölmeli Organizer Saklama Kabı 6,50 TÜRK LİRASI
  • Mini Süzgeç 3,50 TÜRK LİRASI
  • Kapaklı Çöp Kovası 8,95 TÜRK LİRASI
  • Salata Kurutucusu 22,90 TÜRK LİRASI
  • Şans Bambusu Canlı bitki 6,50 TÜRK LİRASI
  • Gezer Klasik Terlik Kadın 12,90 TÜRK LİRASI
  • Figürlü Poşetlik 12,90 TÜRK LİRASI
  • Casilda Home Sunum Tabağı 12,90 TÜRK LİRASI
  • Casilda Home Kahvaltı Tabağı 12,90 TÜRK LİRASI
  • Casilda Home Kare Kahvaltı Seti 59,90 TÜRK LİRASI
  • Casilda Home Yuvarlak Sunum Tablası 19,90 TÜRK LİRASI
  • Casilda Home 4’lü Çerezlik/Sosluk 12,90 TÜRK LİRASI
  • LAV 6’lı Reçellik 9,95 TÜRK LİRASI
  • Kalp Peçetelik 9,95 TÜRK LİRASI
  • Servis Maşa Çeşitleri 5,95 TÜRK LİRASI
  • Süs Limon Ağacı 17,50 TÜRK LİRASI
  • Rakle 12 Parça Kuş Dekorlu Çay Seti 39,90 TÜRK LİRASI
  • Rakle 3’lü Kuş Dekorlu Meşrubat Bardağı 17,90 TÜRK LİRASI
  • Kütahya Porselen Demlik 32,90 TÜRK LİRASI
  • Kütahya Porselen Şekerlik 9,95 TÜRK LİRASI

BİM markette bu hafta neler var 2021?

  • Pilsan Mini Kent 40 Parça 22,90 TÜRK LİRASI
  • Dede 120 Parça Multibloks 39,90 TÜRK LİRASI
  • 2 Elbiseli Minnoş Bebek 34,90 TÜRK LİRASI
  • Uçar Oyuncak Market Arabası ve Mutfak Seti 29,90 TÜRK LİRASI
  • İlk Bilim Kütüphanem Kitapları 6,95 TÜRK LİRASI
  • Martı Çocuk Kodlayarak Boyuyorum Kitapları 4,95 TÜRK LİRASI
  • Woodoy Satranç Takımı 19,90 TÜRK LİRASI
  • Eğlenceli Oyuncak Araçlar 12,90 TÜRK LİRASI
  • Oyuncak Bebekli Ev Seti 24,90 TÜRK LİRASI
  • Uçar Oyuncak Kamyon 44,90 TÜRK LİRASI



Son Güncelleme: 08.03.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
BİMMağaza12 Mart 2021 Cuma
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