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BİM kova tavuk fiyatı ne kadar? Lezita kova tavuk nasıl pişirilir?

BİM marketlerde satılan Lezita kova tavuk fiyatı ne kadar? Lezita kova tavuk ne kadar? BİM'de satılan Lezita kova tavuğun fiyatı ne kadar? BİM Lezita kova tavuk nasıl pişirilir? Herkes BiM marketlerinde satılan Lezita markalı kova tavuğun fiyatını ve nasıl pişirildiğini merakla araştırıyor.

06 Aralık 2021 Pazartesi 19:40
BİM kova tavuk fiyatı ne kadar? Lezita kova tavuk nasıl pişirilir?
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BİM Lezita Kova Tavuk Fiyatı Ne Kadar? Nasıl Pişirilir?

BİM marketlerinde satılan Lezita Kova tavuk fiyatının ne kadar olduğu ve nasıl pişirildiği herkes tarafından merakla araştırılıyor.

BİM marketler uygun fiyatlar ve haftalık aktüel ürünler kataloğu ile diğer rakiplerinden her zaman zirve konumunda yer alıyor. Herkes BİM marketlerde satışa sunulan Lezita markalı kova çıtır tavuk fiyatını merakla araştırmaya başladı.

Lezita markası tarafından üretimi yapılan pane harcı ile hazırlanan çıtır tavuklar hazır bir şekilde BİM marketlerinde müşterilerin hizmetine sunuluyor. BİM marketlerinden Lezita kova çıtır tavuk alan vatandaşlar ürünle ilgili yaşamış oldukları deneyimleri intenet üzerinden de paylaşarak herkese fikir sahibi olmalarında yardımcı oluyorlar.

Lezita çıtır tavuklar 850 gramlık kapasiteye sahip kovalarla satışa sunuluyor. Donuk bir şekilde satışı yapılan tavuğu yerken sadece ısıtmak yeterli oluyor. Fırında üzerine fırçayla az bir miktar yağ sürerek belirtilen sürelerde pişirerek oldukça enfes bir lezzet ve yumuşaklıkla yemek mümkün oluyor.

Lezita çıtır tavuk fiyatı ortalama 24 TL gibi bir fiyatla müşterilerin hizmetine sunuluyor.  


Son Güncelleme: 06.12.2021 19:40
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BİM Lezita Kova TavukBİMKova TavukLezita
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