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Bim indirimli ürünler kataloğu 8 Kasım 2020 Pazar indirim fırsatları

Bim indirimli ürünler kataloğu indirim fırsatları haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 8 Kasım 2020 Pazar tarihli haberimizi okuyarak, konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

08 Kasım 2020 Pazar 00:01
Bim indirimli ürünler kataloğu 8 Kasım 2020 Pazar indirim fırsatları
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BİM Aktüel ürünleri merak edilmeye devam ederken 7-8 Kasım 2020'de ki Aktüel ürünleri en merak edilen ürünler oldu. BİM yeni aktüel kataloğunda teknolojiden kışlık üsünlere, banyo eşyalarından mutfak gereçlerine kadar pek çok farklı üründe büyük indirimler yapmaya başladı. 

 

 

7 KASIM 2020 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • Kadın Süper Soft Pijama Takımı 57,90 TL
  • Kadın Süper Soft Mont 59,90 TL
  • Kadın Erkek Eşofman Altı 21,90 TL
  • Kadın İncili Peluş terlik 19,90 TL
  • Kadın Erkek Sabo Terlik 15,90 TL
  • Kız Erkek Çocuk Bot 39,90 TL
  • Çocuk Bonozu 29,90 TL
  • Erkek Kadın Bonoz 49,90 TL
  • Banyo paspas Seti 26,90 TL
  • Welsoft Ayak Havlusu 6,95 TL
  • Pamuklu Yolluk 23,90 TL
  • Welsoft Saç Bonesi 3,95 TL
  • Presmix Meyve Presi 119 TL
  • Mimilos Katlanır Masa 59,90 TL
  • Paşabahçe Yuvarlak Borcam Tepsi 25 TL


BİM'DE CUMARTESİ FIRSAT ÜRÜNLERİ

  • Casilda Home Desenli Çift Kişilik Yorgan 69,90 TL
  • Desenli Tek Kişilik Yorgan 59,90 TL
  • Farklı renk ve desenlerde Çift Kişilik Skoç Battaniye 32,90 TL  Casilda Home Silikon Elyaf Yastık 15,90 TL
  • Ortopedik Visco Yastık 39,90 TL
  • Raf Düzenleyici 9,95 TL
  • Tay Tüyü Kanepe Örtüsü 35 TL
  • North Pacific Kadın Kısa Fermuarlı Polar 39,90 TL
  • Erkek Kısa Fermuarlı Polar 39,90 TL
  • Çocuk Kısa Fermuarlı Polar 29,90 TL
  • Termal Tayt 19,90 TL
  • Desenli Triko Tayt 15,90 TL

7 KASIM'DAN İTİBARİYLE BİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

  • Piccolo Mondi Römorklu Traktör 12,90 TL
  • Piccolo Mondi Yarış Arabası çeşitleri 13,90 TL
  • Farklı çeşitlerde Piccolo Mondi Aksesuarlı Oyuncak Bebek 49,90 TL
  • Baby Alive Bebeğimle Banyo Zamanı 64,90 TL
  • 42 parçadan oluşan lisanslı Çerçeve Puzzle 4,95 TL
  • Lol Surprise Kız Çocuk Pijama Takımı 27,90 TL
  • Külotlu Çorap 8,95 TL
  • Kız Çocuk SweatShirt 19,90 TL
  • Kırlent 14,90 TL
  • Kız Çocuk Welsoft Patik 7.95 TL
  • Rafadan Tayfa Lisanslı Pijama Takımı 27,90 TL
  • Eşofman Altı 17,90 TL
  • Sweatshirt 19,90 TL

BİM  HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

  • Tek Fiyat Mutfak ve Banyo Ürünleri 2,50 TL
  • 3 Basamaklı Merdiven 79,90 TL
  • Vantuzlu Tutamak 29,90 TL
  • Mermer Desenli Banyo Seti 69,90 TL
  • 6 litre kapasiteli Kapaklı Deterjanlık 9,95 TL
  • Vakumlu Banyo Aksesuarları 14,90 TL
  • Farklı renklerde Vantuzlu Kaydırmaz Banyo Paspası 12,90 TL
  • Cam Sıvı Sabunluk 9,95 TL
  • Oyuncak Doktor Seti 19,90 TL
  • Oyuncak Helikopter 12,90 TL
  • Lisanslı Puzzle 11,90 TL
  • Kaktüs Bloklar 23,90 TL


Son Güncelleme: 08.11.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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