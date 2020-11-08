Bim indirimli ürünler kataloğu 8 Kasım 2020 Pazar indirim fırsatları

BİM Aktüel ürünleri merak edilmeye devam ederken 7-8 Kasım 2020'de ki Aktüel ürünleri en merak edilen ürünler oldu. BİM yeni aktüel kataloğunda teknolojiden kışlık üsünlere, banyo eşyalarından mutfak gereçlerine kadar pek çok farklı üründe büyük indirimler yapmaya başladı.

7 KASIM 2020 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kadın Süper Soft Pijama Takımı 57,90 TL

Kadın Süper Soft Mont 59,90 TL

Kadın Erkek Eşofman Altı 21,90 TL

Kadın İncili Peluş terlik 19,90 TL

Kadın Erkek Sabo Terlik 15,90 TL

Kız Erkek Çocuk Bot 39,90 TL

Çocuk Bonozu 29,90 TL

Erkek Kadın Bonoz 49,90 TL

Banyo paspas Seti 26,90 TL

Welsoft Ayak Havlusu 6,95 TL

Pamuklu Yolluk 23,90 TL

Welsoft Saç Bonesi 3,95 TL

Presmix Meyve Presi 119 TL

Mimilos Katlanır Masa 59,90 TL

Paşabahçe Yuvarlak Borcam Tepsi 25 TL

BİM'DE CUMARTESİ FIRSAT ÜRÜNLERİ

Casilda Home Desenli Çift Kişilik Yorgan 69,90 TL

Desenli Tek Kişilik Yorgan 59,90 TL

Farklı renk ve desenlerde Çift Kişilik Skoç Battaniye 32,90 TL Casilda Home Silikon Elyaf Yastık 15,90 TL

Ortopedik Visco Yastık 39,90 TL

Raf Düzenleyici 9,95 TL

Tay Tüyü Kanepe Örtüsü 35 TL

North Pacific Kadın Kısa Fermuarlı Polar 39,90 TL

Erkek Kısa Fermuarlı Polar 39,90 TL

Çocuk Kısa Fermuarlı Polar 29,90 TL

Termal Tayt 19,90 TL

Desenli Triko Tayt 15,90 TL

7 KASIM'DAN İTİBARİYLE BİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞU

Piccolo Mondi Römorklu Traktör 12,90 TL

Piccolo Mondi Yarış Arabası çeşitleri 13,90 TL

Farklı çeşitlerde Piccolo Mondi Aksesuarlı Oyuncak Bebek 49,90 TL

Baby Alive Bebeğimle Banyo Zamanı 64,90 TL

42 parçadan oluşan lisanslı Çerçeve Puzzle 4,95 TL

Lol Surprise Kız Çocuk Pijama Takımı 27,90 TL

Külotlu Çorap 8,95 TL

Kız Çocuk SweatShirt 19,90 TL

Kırlent 14,90 TL

Kız Çocuk Welsoft Patik 7.95 TL

Rafadan Tayfa Lisanslı Pijama Takımı 27,90 TL

Eşofman Altı 17,90 TL

Sweatshirt 19,90 TL

BİM HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLER