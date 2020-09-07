İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim yerini tehdit ediyor
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yangın yerleşim...
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı! İmza atılacak
Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye Bastos çalımı!...
Fenerbahçe, Michael Frey için son kararını verdi
Fenerbahçe, Michael Frey için son...
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili son durumu paylaştı: 18 saat sonra kontrol altında
Son Dakika
Bakan Pakdemirli Denizli yangınıyla ilgili...

Bim indirimli ürünler kataloğu 7 Eylül 2020 Pazartesi indirim fırsatları

Bim indirimli ürünler kataloğu indirim fırsatları ile ilgili yeni ayrıntılar 7 Eylül 2020 Pazartesi tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 7 Eylül 2020 gününe ait Bim indirimli ürünler kataloğu indirim fırsatları hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:04
Bim indirimli ürünler kataloğu 7 Eylül 2020 Pazartesi indirim fırsatları
Takip Et:

Türkiye’nin uygun fiyatlı marketler grubundan en çok tercih edilen marketi BİM yeni kataloğunu yayınladı. 27 Ağustos tarihini kapsayan katalog alıcılara sunuldu. Katalogların erken yayınlaması sayesinde satışa sunulacak kampanyalı ürünler önceden müşterilere haber veriliyor. Bu sayede ihtiyacı olan alıcılar kampanyadan faydalanmış oluyor. Kampanya ürünleri en uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Kampanyalı fiyatlar her zaman satılan daimî ürünlerin yanı sıra elektronik ev eşyaları, mutfak gereçleri, mobilya oyuncak gibi eşyalarda geçerli oluyor. Oldukça yaygın bir alışveriş noktası haline gelen BİM günümüzde en çok şubesi olan marketlerin başında geliyor. Yaptığı kampanyalarla büyük bir beğeni ve alıcı kitlesi oluşturarak müşterisi daima memnun etmeyi hedefliyor. Her yaş gruba yönelik kampanyalı ürünler çıkararak böylece her kesime hitap ediyor. İşte BİM’ in 27 Ağustos tarihli birbirinden uygun fiyatlı yeni ürün kataloğu…

 

 


 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 07.09.2020 00:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metoroloji tahmini ile sıcaklık değerleri rekor kıracak şehirler
Metoroloji tahmini ile sıcaklık değerleri rekor kıracak şehirler
Tek başına oda kiralayan genç kadın odasında ölü bulundu!
Tek başına oda kiralayan genç kadın odasında ölü bulundu!
Kilosu 50 liraya alıcı buluyor
Kilosu 50 liraya alıcı buluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için 'sarı' uyarı yayınladı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 il için 'sarı' uyarı yayınladı!
Birol Ünel kanser nedeniyle hayata gözlerini yumdu
Birol Ünel kanser nedeniyle hayata gözlerini yumdu
Yuvacık Barajındaki su seviyesi giderek düşüyor
Yuvacık Barajındaki su seviyesi giderek düşüyor

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 7 Eylül 2020 Pazartesi Güncel altın fiyatları 7 Eylül 2020 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 7 Eylül 2020 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 7 Eylül 2020 Pazartesi indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 7 Eylül 2020 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 7 Eylül 2020 Pazartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 7 Eylül 2020 Pazartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Eylül 2020 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 7 Eylül 2020 Pazartesi
A101 indirimli ürünler 2 Nisan 2020 aktüel kataloğu
A101 Hafta Sonu İndirimleri Yayınlandı! 5 Eylül - 12 Eylül A101 Aktüel Ürünler Kataloğu
Doya Doya Moda tanıtım fragmanı yayınlandı! | TV8 yeni moda programı
MEB tatil olan okul süresince kreş ödemeleri yapılacak mı?
Öğretmen dizisi Selin kimdir? Gerçek adı nedir? Bensu Uğur hakkında bilgiler
16 Eylül 2019 Pazartesi günlük burç yorumları! Sizi neler bekliyor?
İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneğinden kimler yararlanacak? İşsizlik ödeneği başvuruları nasıl yapılır?
Kırmızı Oda tekrarı hangi gün saat kaçta?
2020 Bulgaristan asgari ücret ne kadar?
Tövbeler Olsun Sena karakterini kim canlandırıyor? Aydan Koptur biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
TV8 En Şık Benim yarışması başvuru adresi ve başvuru şartları
KOSGEB ticari taşıt kredisi kampanya detayları belli oldu! KOSGEB taşıt kredi ayrıntıları
ÖSYM üniversite kayıt tarihleri belli mi? 2020 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.