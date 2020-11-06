Bim indirimli ürünler kataloğu 6 Kasım 2020 Cuma indirim fırsatları

BİM Aktüel ürünleri merak edilmeye devam ederken 4 - 6 Kasım 2020'de ki Aktüel ürünleri en merak edilen ürünler oldu. BİM yeni aktüel kataloğunda teknolojiden kışlık üsünlere, banyo eşyalarından mutfak gereçlerine kadar pek çok farklı üründe büyük indirimler yapmaya başladı.
6 Kasım 2020 BİM Aktüel ürünleri
- Dijitsu 43″ FullHD Uydu Alıcılı Led TV 1699 TL
- Braun Silk-Epil Epilatör 159 TL
- Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 299 TL
- Kumtel Fanlı Elektrikli Isıtıcı 69,90 TL
- Fakir Erkek Bakım Seti 99,90 TL
- Akülü Vidalama Seti 119 TL
- Fakir Blender Seti 269 TL
- Fakir Ekspress Türk Kahvesi Makinesi 269 TL
- Işıklı Cam Kettle 99,90 TL
- Fakir Dik Durabilen Süpürge 199 TL
- Cam Baskül 79,90 TL
- Paşabahçe 4’lü Ayaklı Şerbet Bardağı 17,90 TL
- Naturalove Büyük Boy Melamin Sunum Tabağı çeşitleri 10,95 TL
- Büyük Boy Kristal Kayık Tabağı çeşitleri 4,95 TL
- Çiçekli Dekoratif Süs Askısı 2,95 TL
- Akrilik Tepsi çeşitleri 14,90 TL
- Alpina 2’li Makas 14,90 TL
- Farklı çeşitlerde Figürlü Poşetlik 11,90 TL
- Dekorista Masa Örtüsü 9,95 TL
- Kapaklı Mikser Kabı 4,95 TL
- Bisikletli Dekoratif Süs 4,50 TL
Son Güncelleme: 06.11.2020 00:01