Bim indirimli ürünler kataloğu 5 Kasım 2020 Perşembe indirim fırsatları

BİM Aktüel ürünleri merak edilmeye devam ederken 4 - 6 Kasım 2020'de ki Aktüel ürünleri en merak edilen ürünler oldu. BİM yeni aktüel kataloğunda teknolojiden kışlık üsünlere, banyo eşyalarından mutfak gereçlerine kadar pek çok farklı üründe büyük indirimler yapmaya başladı.

6 Kasım 2020 BİM Aktüel ürünleri

Dijitsu 43″ FullHD Uydu Alıcılı Led TV 1699 TL

Braun Silk-Epil Epilatör 159 TL

Kumtel 9 Dilim Yağlı Radyatör 299 TL

Kumtel Fanlı Elektrikli Isıtıcı 69,90 TL

Fakir Erkek Bakım Seti 99,90 TL

Akülü Vidalama Seti 119 TL

Fakir Blender Seti 269 TL

Fakir Ekspress Türk Kahvesi Makinesi 269 TL

Işıklı Cam Kettle 99,90 TL

Fakir Dik Durabilen Süpürge 199 TL

Cam Baskül 79,90 TL