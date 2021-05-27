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Bim indirimli ürünler kataloğu 27 Mayıs 2021 Perşembe indirim fırsatları

Birçok kişinin merak ettiği Bim indirimli ürünler kataloğu indirim fırsatları hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 27 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak Bim indirimli ürünler kataloğu indirim fırsatları konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:02
Bim indirimli ürünler kataloğu 27 Mayıs 2021 Perşembe indirim fırsatları
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Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 27 Mayıs 2021 Perşembe aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 27 Mayıs 2021 Perşembe günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 27 Mayıs 2021 Perşembe günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe Bim aktüel ürünler kataloğu

27 Mayıs 2021 Perşembe Bim aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu Smart televizyon, Woger elektrikli Scooter, Golden Rose makyaj malzemeleri yer alıyor.

27 Mayıs 2021 Perşembe Bim aktüel ürünler broşürü


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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