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Bim indirimli ürünler kataloğu 23 Eylül 2020 Çarşamba indirim fırsatları

23 Eylül Çarşamba 2020 tarihinde gündemde tartışmalara neden olan Bim indirimli ürünler kataloğu indirim fırsatları hakkında merak edilenler basına yansımaya devam ediyor. Bim indirimli ürünler kataloğu indirim fırsatları konusunda öğrenmek istediğiniz yeni bilgilere 23 Eylül 2020 Çarşamba tarihli güncel haberimizden ulaşabilirsiniz.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:01
Bim indirimli ürünler kataloğu 23 Eylül 2020 Çarşamba indirim fırsatları
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Türkiye’nin uygun fiyatlı marketler grubundan en çok tercih edilen marketi BİM yeni kataloğunu yayınladı. 22 Eylül tarihini kapsayan katalog alıcılara sunuldu. Katalogların erken yayınlaması sayesinde satışa sunulacak kampanyalı ürünler önceden müşterilere haber veriliyor. Bu sayede ihtiyacı olan alıcılar kampanyadan faydalanmış oluyor. Kampanya ürünleri en uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Kampanyalı fiyatlar her zaman satılan daimî ürünlerin yanı sıra elektronik ev eşyaları, mutfak gereçleri, mobilya oyuncak gibi eşyalarda geçerli oluyor. Oldukça yaygın bir alışveriş noktası haline gelen BİM günümüzde en çok şubesi olan marketlerin başında geliyor. Yaptığı kampanyalarla büyük bir beğeni ve alıcı kitlesi oluşturarak müşterisi daima memnun etmeyi hedefliyor. Her yaş gruba yönelik kampanyalı ürünler çıkararak böylece her kesime hitap ediyor. İşte BİM’ in 22 Eylül tarihli birbirinden uygun fiyatlı yeni ürün kataloğu…

 


 

 

 

 



Son Güncelleme: 23.09.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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