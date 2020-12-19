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Bim indirimli ürünler kataloğu 19 Aralık 2020 Cumartesi indirim fırsatları

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Bim indirimli ürünler kataloğu indirim fırsatları haberine ilişkin yeni gelişmeler, 19.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

19 Aralık 2020 Cumartesi 00:02
Bim indirimli ürünler kataloğu 19 Aralık 2020 Cumartesi indirim fırsatları
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Alışveriş tutkunları tarafından merak edilen BİM Aktüel ürünlerinin 11 Aralık Cuma günü katalogları yayınlandı. Bu haftanın indirimleri ürünleri arasında evinizin ihtiyacı teknolojik ürünlerin yanı sıra, bebek ve çocuk eşyaları yer alıyor. Dijitsu 32 İnç Uydu Alıcılı Smart Led TV 1.399 TL'den, strelizasyon kutusu 139 TL'den, KUMTEL Dinamik Ankastre Set 999 TL'den ve 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı 359 TL'den satışa sunuluyor.

BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 00:02
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Aktüel ürün KataloğuBİM
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