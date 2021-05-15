Bim indirimli ürünler kataloğu 15 Mayıs 2021 Cumartesi indirim fırsatları
Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Bim indirimli ürünler kataloğu indirim fırsatları haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Mayıs 15 Cumartesi tarihli haberimizde ’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.
15 Mayıs 2021 Cumartesi 00:02
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Alışveriş tutkunları tarafından merak edilen BİM aktüel ürünlerinin 14 Mayıs günü katalogları yayınlandı. 14 Mayıs itibariyle birçok ürün uygun fiyata satılacak.
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