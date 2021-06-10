İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Bim indirimli ürünler kataloğu 10 Haziran 2021 Perşembe indirim fırsatları

Türkiye basınında da oldukça dikkat çeken Bim indirimli ürünler kataloğu indirim fırsatları haberine dair en yeni ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Bim indirimli ürünler kataloğu indirim fırsatları konusunda merak ettiğiniz tüm yeni gelişmelerden 10 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak haberdar olabilirsiniz.

10 Haziran 2021 Perşembe 00:02
Bim indirimli ürünler kataloğu 10 Haziran 2021 Perşembe indirim fırsatları
Takip Et:

Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 10 Haziran 2021 Perşembe aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 10 Haziran 2021 Perşembe günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 10 Haziran 2021 Perşembe günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

10 Haziran 2021 Perşembe Bim aktüel ürünler kataloğu

10 Haziran 2021 Perşembe Bim aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu Smart televizyon, Woger elektrikli Scooter, Golden Rose makyaj malzemeleri yer alıyor.

10 Haziran 2021 Perşembe Bim aktüel ürünler broşürü

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 10.06.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde bakım aylığı nedir?
Evde bakım aylığı nedir?
Günlük burç yorumları; 7 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumları
Günlük burç yorumları; 7 Haziran 2021 Pazartesi burç yorumları
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
OGM işçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 OGM personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?
Filyos Limanı nerededir? Çaycuma nerdedir, hangi ile bağlı?
Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın?
Türkali 2 kuyusu nerede, hangi ile yakın?
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?
LGS sınavı 6 Haziran günü toplu taşıma, otobüs, metro, metrobüs ücretsiz mi? LGS sınav günü toplu taşıma bedava mı?

Popüler Haberler

PTT Kargo kapıda ödeme şartları nelerdir? 2021 PTT kargo kapıda ödeme anlaşması nasıl yapılır?
Altın ne kadar oldu? 10 Haziran 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 10 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Haziran 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 10 Haziran 2021 Perşembe indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 10 Haziran 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı Haziran 2021 yatan iller hangileri? 10 Haziran 2021 Perşembe evde bakım parası yatan iller listesi sorgulama ekranı!
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 10 Haziran 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 10 Haziran 2021 Perşembe
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Haziran 2021 Perşembe
10 Haziran 2021 Perşembe Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Diş teli hangi devlet hastanelerinde takılır? Diş teli tedavisi devlette kaç yaşına kadar ücretsizdir?
Rüyada köpek sevmek görmek görmek neye işaret eder? Rüyada köpek sevmek görmenin anlamları ve yorumları
Noter Güvenli ödeme sistemi nedir? Sistem nasıl işler? 2021 Güvenli ödemeyi destekleyen bankalar hangileridir?
Arka Sokaklar Avukat Başak karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Perihan Ünlücan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Banka kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Kredi notu hesaplama işlemleri
Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 10 Haziran 2021 Perşembe Fox TV dizi, film ve programları
Camdaki Kız 9. bölüm fragmanı izle - Camdaki Kız 10 Haziran 2021 Perşembe özeti
Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz 32. yeni bölümde neler olacak?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Yetim maaşı kaç yaşına kadar alınır, hangi durumlarda kesilir?
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 10 Haziran 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.